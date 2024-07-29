¡ÚÈ¯É½¡Û¡ÖÁ´¹ñ³ØÎÏ¥Æ¥¹¥È¡×¾®³Ø¹»¤Î¹ñ¸ì¤È»»¿ô¤¬Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤ë¡¡Ãæ³Ø¹»¤Î¿ô³Ø¤Ï0.2¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤ë¡¡Ê¡²¬
¤³¤È¤·4·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÁ´¹ñ³ØÎÏ¥Æ¥¹¥È¡×¤Î·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©¤Ï¾®³Ø¹»¤Î¹ñ¸ì¤È»»¿ô¤¬Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁ´¹ñ³ØÎÏ¥Æ¥¹¥È¡×¤Ï¤³¤È¤·4·î¡¢Ê¡²¬¸©Æâ¤Ë¤¢¤ë¤¤¤º¤ì¤â¸øÎ©¤Î¡¢¾®³Ø¹»708¹»¤ÈÃæ³Ø¹»342¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
29Æü¡¢Ê¡²¬¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬È¯É½¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾®³Ø¹»¤Ï¹ñ¸ì¤¬0.2¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢»»¿ô¤¬0.1¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ³Ø¹»¤Ï¹ñ¸ì¤¬Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Ç¡¢¿ô³Ø¤¬0.2¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò²¼²ó¤ë¤Î¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ³Ø¹»¤Î¿ô³Ø¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¿Þ·Á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤äµ»Ç½¡¢»×¹Í¤äÉ½¸½ÎÏ¤Ê¤É¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ê¡²¬¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÄ´ºº¤äÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢³Ø½¬¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£