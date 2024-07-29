ÃÛÃÏ»Ô¾ìÀ×ÃÏ¤ÎºÆ³«È¯¡¢´ðËÜ·×²èºöÄê¤Ø¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñµÄÀßÃÖ
¡¡ÃÛÃÏ»Ô¾ìÀ×ÃÏ¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤ÎºÆ³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ29Æü¡¢ÅÔ¡¢»ö¶ÈÍ½Äê¼Ô¡¢Í¼±¼Ô¤ò¸ò¤¨¤¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñµÄ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²ñµÄ¤Ïº£Ç¯ÅÙÆâ¤Ë·×4²óÄøÅÙ¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¡¢ºÆ³«È¯¤Î´ðËÜ·×²èºöÄê¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡ºÆ³«È¯¤Ï4·î¡¢ÅÔ¤¬Í¼±¼Ô¤Î¿³ºº²ñ¤Ç¡¢»°°æÉÔÆ°»º¡¢¥È¥è¥¿ÉÔÆ°»º¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¥°¥ë¡¼¥×¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë·×10¼Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò»ö¶ÈÍ½Äê¼Ô¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¡£Áí»ö¶ÈÈñ¤ÏÌó9Àé²¯±ß¡£»ö¶È¼ÔÄó°Æ¤Ç¤ÏÌó5Ëü¿Í¼ýÍÆ¤Î²°º¬ÉÕ¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ä¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯ÅÙËö¤ËÅÔ¤È»ö¶È¼Ô¤Ç´ðËÜ¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ËÃå¹©Í½Äê¤Ç¡¢38Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ÎÁ´ÌÌ³«¶È¤ò¤á¤¶¤¹¡£
¡¡²ñµÄ¤Ç¤Ï¿³ºº²ñ¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡¢ÃÛÃÏ¤Î»ñ¸»¤òÀ¸¤«¤·¡¢Åìµþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¢¦Ë¬¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¶õ´Ö¤ÎÁÏ½Ð¢¦»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ê¤É¤òÅÔÌ±¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾ðÊóÈ¯¿®¤·¡¢ÅÔÌ±¤Î°Õ¸«¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¡½¡½¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤òºÆ³«È¯·×²è¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎµÄÏÀ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡²ñµÄ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤Ï»ö¶ÈÄó°Æ¤ò¿³ºº¤·¤¿ÅìµþÂçÂç³Ø±¡¿·ÎÎ°èÁÏÀ®²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¤Î½Ð¸ýÆØ¶µ¼ø¤¬½¢¤¤¤¿¡£½Ð¸ý»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥±¡¼¥ë¤Î»ö¶È¡£ÅÔÌ±¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡£·úÀßÅª¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤Î¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÊÅÚ´ÜÁí°ì¡Ë