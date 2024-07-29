¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Î¡È¥®¥ã¥ëÍ§¡É¤¬ÌÔ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡ª°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿Ç¯¾å¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥¤¥±¥á¥ó¤Ë¡Ö°ìÈÖ¹¥¤¤«¤â¡×
¿åÃå»Ñ¤ÎÈþÃËÈþ½÷¤¬¡¢¿¿²Æ¤ÎÅç¤Ç¡ÈËÜÇ½¤Î¤Þ¤Þ¡ÉÇ®¤¯Ñ³¤¤Îø¤ò¤¹¤ëABEMA¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦ÈÖÁÈ¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season5¡Ù¡£
7·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Îº§°ùÆÏ¤Î¾Ú¿Í¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢Ç¯¾å¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥¤¥±¥á¥ó¤ËÂçÃÀ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
©AbemaTV, Inc.
º£²ó¤Ï¡¢Âè2ÏÃ¤Î¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡É¤ò¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂÐ·è¤Ë¸«»ö¾¡Íø¤·¤¿24ºÐ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¦¤¿¤¤¤·¤í¤¦¤¬¡¢Island PINK¤Ë¾åÎ¦¡£
¤¹¤ë¤È¡¢25ºÐ¤Î¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¡¦¤Á¤Ô¤¿¤ó¤¬¡Ö¤¿¤¤¤·¤í¤¦¤¯¤ó¤Ï°ìÈÖ¥Ó¥Ó¥Ã¤È¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Öº£¤Þ¤ÇÃË»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Íè¤¿¤È¤¤È¼«Ê¬¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤êÊý¤¬°ã¤¦¡×¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¡£
©AbemaTV, Inc.
Îø°¦¥â¡¼¥É¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Á¤Ô¤¿¤ó¤Ï¡¢¤¿¤¤¤·¤í¤¦¤È23ºÐ¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦¤µ¤¯¤é¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤ËÆÍÇ¡¡Ö¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸½¤ì¤ë¤È¡¢¤¿¤¤¤·¤í¤¦¤ò¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç²¶¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤¿¤¤¤·¤í¤¦¤Ë¡¢¤Á¤Ô¤¿¤ó¤Ï¡Ö¡ÊIsland PINK¤Ë¡ËÍè¤¿½Ö´Ö¤«¤éÍ¶¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÂ¾¤ÎÃË»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
©AbemaTV, Inc.
¤µ¤é¤Ë¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö°ìÈÖ¹¥¤¤«¤â¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥ÉÄ¾µå¤ÇÂ¨Åú¡£
¤Á¤Ô¤¿¤ó¤«¤é¤ÎÌÔ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¡¢¤¿¤¤¤·¤í¤¦¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¡©Âç¾æÉ×¡©¡×¤È¥¿¥¸¥¿¥¸¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
©AbemaTV, Inc.
¤½¤Î¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Á¤Ô¤¿¤ó¤Ï¡¢¤¿¤¤¤·¤í¤¦¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤¿¤¤¤·¤í¤¦¤¯¤ó¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¤À¤·¡¢ÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿¤¤¡×¤È¤á¤²¤º¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¡£
°ìÊý¤Ç¤¿¤¤¤·¤í¤¦¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀCOCO¤Á¤ã¤ó¤¬Æ¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¡¢2ÆüÌÜ¤«¤éÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿COCO¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
©AbemaTV, Inc.