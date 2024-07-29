¥Ñ¥ê¸ÞÎØ ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÂæÏÑÂåÉ½¡¢ÃË½÷¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤¬½éÀï¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á
¡Ê¥Ñ¥êÃæ±û¼Ò¡Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï28Æü¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î³Æ»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂæÏÑ¤ÇÃíÌÜÁª¼ê¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ×»ñ±Ï¤È¼þÅ·À®¤¬¤½¤ì¤¾¤ì½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î½éÀï¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ò·è¤á¤¿¡£
Â×¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎÁª¼ê¤Ë21¡Ý15¡¢21¡Ý14¤Ç¾¡Íø¡£¼þ¤Ï¥á¥¥·¥³¤Î¥ë¥¤¥¹¥é¥â¥ó¡¦¥¬¥ê¥É¤ò21¡Ý17¡¢21¡Ý13¤Ç²¼¤·¤¿¡£¼þ¤È¥¬¥ê¥É¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÉÂ¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤ò»ý¤Á¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï´ÑµÒ¤«¤é¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÎÍûÍÎ¡¦²¦ÀÆÎÛÁÈ¤Ï2²óÀï¤Ç¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ú¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÎÍÕ¹¨±¶¡¢Íû²Â³¾ÁÈ¤ÏÆüËÜ¤ÎÅÏÊÕÍ¦Âç¡¦ÅìÌîÍ¼ÓÁÈ¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¡£2Ï¢ÇÔ¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥Æ¥Ë¥¹½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î»î¹ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼Õ½Êé¯¡¦Áâ²Èµ¹ÁÈ¤¬½éÀï¤Ç¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Î¥Ú¥¢¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²¼¤·¡¢ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ê¼ÕÀÅ雯¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
Â×¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎÁª¼ê¤Ë21¡Ý15¡¢21¡Ý14¤Ç¾¡Íø¡£¼þ¤Ï¥á¥¥·¥³¤Î¥ë¥¤¥¹¥é¥â¥ó¡¦¥¬¥ê¥É¤ò21¡Ý17¡¢21¡Ý13¤Ç²¼¤·¤¿¡£¼þ¤È¥¬¥ê¥É¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÉÂ¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤ò»ý¤Á¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï´ÑµÒ¤«¤é¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÎÍûÍÎ¡¦²¦ÀÆÎÛÁÈ¤Ï2²óÀï¤Ç¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ú¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÎÍÕ¹¨±¶¡¢Íû²Â³¾ÁÈ¤ÏÆüËÜ¤ÎÅÏÊÕÍ¦Âç¡¦ÅìÌîÍ¼ÓÁÈ¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¡£2Ï¢ÇÔ¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥Æ¥Ë¥¹½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î»î¹ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼Õ½Êé¯¡¦Áâ²Èµ¹ÁÈ¤¬½éÀï¤Ç¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Î¥Ú¥¢¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²¼¤·¡¢ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ê¼ÕÀÅ雯¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë