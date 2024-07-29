¡Ö¶öÁ³¤«¤Ê¡£¡×¥¥à¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¡õ¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¡¢ÁêÀÈ´·²¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÃíÌÜ¡ÊÆ°²è¤¢¤ê¡Ë
¥É¥é¥Þ¡Ö¶öÁ³¤«¤Ê¡£¡×¤Ç¶¦±éÃæ¤Î¥¥à¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¤È¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤Î¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¡ÊÁê¼ê¤È¤ÎÁêÀ¡Ë¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¥¥à¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¡¢»¨»ï¡ÖW KOREA¡×¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¸½¾ì¤Î±ÇÁü¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¥¥à¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¤È¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£´Å¤¤½éÎø¤òÉÁ¤¯¥É¥é¥Þ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ê»ëÀþ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢À®½Ï¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î2¿Í¤Î»Ñ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥´¥ó¡Ê¥Û¥ó¥¸¥å¡Ü¤ªÉ±ÍÍ¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ç¥³¥ó¥¸¥å¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¸«¤¿¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤â¡ÖËÜÅö¤ËºÇ¹â¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤ËÌ´Ãæ¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤â¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥«¥Ã¥È¤ò¿ôËç¸ø³«¤·¡¢¥¥à¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¤È¤ÎÈ´·²¤ÎÁêÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
2¿Í¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëtvN·î²Ð¥É¥é¥Þ¡Ö¶öÁ³¤«¤Ê¡£¡×¤Ï¡¢19ºÐ¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷¤¬29ºÐ¤ÎÃË½÷¤È¤Ê¤Ã¤ÆºÆ²ñ¤·¡¢Ìµ¿ô¤Î¶öÁ³¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Î±¿Ì¿¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¥¥à¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¡õ¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¼ç±é¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ö¶öÁ³¤«¤Ê¡£¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤ò¸ø³«
¡¦¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¿Íµ¤¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤â¡Ä¥¥à¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¤È¤Î¡È½éÎø¥í¥Þ¥ó¥¹¡É¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡©
¥¥à¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¡¢»¨»ï¡ÖW KOREA¡×¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¸½¾ì¤Î±ÇÁü¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¥¥à¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¤È¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£´Å¤¤½éÎø¤òÉÁ¤¯¥É¥é¥Þ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ê»ëÀþ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢À®½Ï¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î2¿Í¤Î»Ñ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤â¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥«¥Ã¥È¤ò¿ôËç¸ø³«¤·¡¢¥¥à¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¤È¤ÎÈ´·²¤ÎÁêÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
2¿Í¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëtvN·î²Ð¥É¥é¥Þ¡Ö¶öÁ³¤«¤Ê¡£¡×¤Ï¡¢19ºÐ¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷¤¬29ºÐ¤ÎÃË½÷¤È¤Ê¤Ã¤ÆºÆ²ñ¤·¡¢Ìµ¿ô¤Î¶öÁ³¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Î±¿Ì¿¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¥¥à¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¡õ¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¼ç±é¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ö¶öÁ³¤«¤Ê¡£¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤ò¸ø³«
¡¦¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¿Íµ¤¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤â¡Ä¥¥à¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¤È¤Î¡È½éÎø¥í¥Þ¥ó¥¹¡É¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡©