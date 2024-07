²Æ¶õ¤Î²¼¤Ç°û¤à¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ì¥â¥Í¡¼¥É¤Î¹á¤ê¡ªSORA scentique(¥½¥é¥»¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯)¡Öscent3(¥»¥ó¥È¥¹¥ê¡¼)¡×

空をテーマにしたフレグランスブランド「SORA scentique(ソラセンティーク)」は、夏にピッタリの爽やかなレモネードの香り「scent3(セントスリー)」を、2024年8月1日(木)に発売。

それに伴い、7月26日(金)より公式ECサイトにて予約受付を開始しました。

SORA scentique(ソラセンティーク)「scent3(セントスリー)」

<オンラインサイト scent3詳細ページ>

https://shop.sorascentique.colorless-japan.jp//89002356

■商品の特徴

【仕事から離れて旅をする、夏の休日をイメージ】

scent3は、夏空の下で飲む、爽やかなレモネードの香り。

今日は休日。

仕事や慌ただしい日常から離れ、現実逃避旅行中。

いつもとは違う場所に出かけ、冷たいレモネードを片手に海辺の街を散歩。

モヤモヤした気持ちも吹き飛ばされるような、大きな青空のしたで感じる解放感と爽やかなレモネードを表現しました。

【夏にピッタリ!後を引かないフレッシュな香り】

scent3をつけた瞬間に広がるレモンの爽やかな香りは、ほんの少し甘さが加わり、レモネードの香りへと変化していきます。

夏につける香りのため、香りの持続時間はあえて短めに。

気分をリフレッシュしたい時にいつでもつけていただける仕様にしています。

熱い夏につけたくなる、後を引かないフレッシュで軽やかな香りを楽しめます!

<香調>

すっきりと爽やかなシトラスと解放感のあるアクアノートがのびやかに広がり、清々しいプチグレインやローズマリーのハーバルノートへ移り行く。

ミュゲやジャスミンが上品な華やかさを加え、軽やかな清潔感のあるホワイトムスクが柔らかく余韻を残します。

トップノート:レモン、ライム、アクア、ベルガモット

ミドルノート:プチグレイン、ジャスミン、ローズマリー、ピーチ

ラストノート:ミュゲ、ゼラニウム、ホワイトムスク

【新しいボトルデザインも登場!】

scent3の発売に伴い、青空をモチーフにしたボトルデザインを追加。

雲が太陽の近くを通った時に見られる彩雲(虹色に色づいた雲)、真っ青な青空など、夏のポップさを感じさせるデザインとなっています。

■商品仕様

商品名 :scent3

先行予約開始日:2024年7月26日(金)

発売日 :2024年8月1日(木)

容量 :30ml

香りの持続時間:1〜2時間程度(個人差があります)

製造国 :日本

価格 :7,480円(税込)

scent3_商品単体

scent3_ボトルデザイン(一部)

※上記ボトルデザインは一部です。

同社商品は、一つひとつ異なるボトルデザインで展開しています。

