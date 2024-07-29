¡Ú»²±¡Áª¡Û¼«Ì±ÅÞ¸©µÄÃÄ¤Ï³°±ò¾¡Â¢¸©µÄ¤ò¸õÊä¼Ô¤Ë¡¡¸µ»²µÄ±¡µÄ°÷¤Î±àÅÄ»á¤âÌ¾¾è¤ê
¡¡ÍèÇ¯²Æ¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤ò½ä¤ëÆ°¤¤Ç¤¹¡£»²µÄ±¡µÄÄ¹¤ÎÈøÄÔ ½¨µ×¤µ¤ó¤¬°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤Ïº£·îËö¤Þ¤Ç¤ËÅÞ°÷¤«¤éÎ©¸õÊä¤Î´õË¾¼Ô¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸©µÄ²ñµÄ°÷¤«¤é£´¿Í¤¬Ì¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¼«Ì±ÅÞ¸©µÄÃÄ¤Ï³°±ò¾¡Â¢µÄ°÷¤ò¸õÊä¼Ô¤È¤·¤Æ¸©Ï¢¤Ë¿äÁ¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¼«Ì±ÅÞ¸©µÄ¤ÇÍèÇ¯²Æ¤Î»²±¡Áª¤ËÎ©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»§ËàÀîÆâ»Ô¶èÁª½Ð¤Î³°±ò ¾¡Â¢¤µ¤ó¡Ê72¡Ë¡¢¼¯»ùÅç»Ô¡¦·´¶èÁª½Ð¤ÎÆ£粼 ¹ä¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¡¢°¤µ×º¬»Ô¡¦½Ð¿å·´¶èÁª½Ð¤ÎÃæÂ¼ ÁÇ»Ò¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¡¢¼¯»ùÅç»Ô¡¦·´¶èÁª½Ð¤Î¼ÆÎ© Å´Ê¿¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤Î4¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡4¿Í¤Î¤¦¤ÁÆ£粼 ¹äµÄ°÷¤¬¡ÖÆÀÉ¼¿ô¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¼Âà¡£¼«Ì±ÅÞ¸©µÄÃÄ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁ´¤Æ¤ÎµÄ°÷34¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ3¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢³°±ò ¾¡Â¢µÄ°÷¤ÎÉ¼¤¬²áÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¡¢¸©µÄÃÄ¤Ï»²±¡Áª¤Î¸õÊä¼Ô¤È¤·¤Æ¸©Ï¢¤Ë¿äÁ¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼«Ì±ÅÞ¸©µÄÃÄÀ¾¹â¸ç²ñÄ¹¡Ë
¡Ö¸©µÄÃÄ¤ÏÁ´°÷¤¬°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ1¿Í¤òÁ´ÎÏ¤Ç»²µÄ±¡¸õÊä¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬Î»¾µ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸©Ï¢¤ËÅÁ¤¨¤Æ¸©µÄ²ñ¤«¤é»²µÄ±¡¤Î¸õÊä¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ê³°±ò¾¡Â¢µÄ°÷¡Ë
¡Ö34¿Í¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ä¤ò¿äµóÄº¤¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¸©µÄÃÄ¤Ç¸©Ï¢¤Ë½Ð¤¹ÃÊ¼è¤ê¤Ê¤Î¤Ç¸©Ï¢ÅÞËÜÉôÃÊ³¬¤¬¤¢¤ëÁ´ÎÏ¤ÇÃÄ¤Î»×¤¤¤â´Þ¤á¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡¸©µÄ²ñµÄ°÷°Ê³°¤Ç¤Ï¸µ»²µÄ±¡µÄ°÷¤Î±àÅÄ ½¤¸÷¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¤¬Î©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±àÅÄ¤µ¤ó¤Ï30Æü¤Ë¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤Ë¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¸©Ï¢¤Ë¤Ï¸©¤ÎÆâ³°¤ÎÅÞ°÷4¿Í¤¬¿½ÀÁ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£