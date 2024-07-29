¶õÆ¶¤ÎÆâÉô¤Ë¾åÉô¤Î³ä¤ìÌÜ¤«¤éÍÛ¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤à¤È¡¢²¼¤Ë¡Ö¸÷¤Î½®¡×¡ÊÂÓ¡Ë¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¡á»¥ËÚ»ÔÆî¶è¤Ç2024Ç¯7·î14Æü¡¢°ÂÌ£¿­°ì»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡»¥ËÚ·Ý½Ñ¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û¡Ê»¥ËÚ»ÔÆî¶è¡Ë¤ÎÃæÄí¤Ë¡¢Ãæ»¥ÆâÂ¼ºß½»¤ÎÄ¦¹ï²È¤ÇÃæ»¥Æâ¹âÅùÍÜ¸î³Ø¹»¶µÍ¡¤ÎÆ£¸¶ÀéÌé¡Ê¤«¤º¤ä¡Ë¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤¬À©ºî¤·¤¿µðÂçÄ¦¹ï¡ÖÂÀÍÛ¤Î¤Õ¤Í¡×¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤¿¡£±ß¤¹¤¤¤òÈ¾Ê¬¤Ë³ä¤Ã¤¿·Á¤ÇÃæ¤Ï¶õÆ¶¤À¤¬¡¢»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾åÉô¤Î³ä¤ìÌÜ¤«¤éÆü¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤ß¡¢ºÙÄ¹¤¤ÂÓ¾õ¤Î¡Ö¸÷¤Î½®¡×¤¬¤Ç¤­¤ë¡£2027Ç¯4·î¤Þ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¥Ê¥Þ¥º¥¿¥Ï¥¦¥¹¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ëÍ½Äê¤Î¶õ¤­²È

¡¡½½¾¡»º¤Î¥«¥é¥Þ¥Äºà¤òÅ´À½¤ÎÏÈ¤Ë´öÁØ¤Ë¤âÅ½¤êÉÕ¤±¤ÆÁ´ÌÌ¤ËËÏ¤òÅÉ¤Ã¤¿¡£Æ£¸¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂçÌÚ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¡¢ÃÏµå¤Î±ü¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö¶õÆ¶¤ÎÃæ¤ÇÀ¸Ì¿ÂÎ¤Ç¤¢¤ëÂÀÍÛ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡14Æü¤Ï´°À®¤òµ­Ç°¤·¤ÆÂÓ¹­»Ôºß½»¤ÎÉñÍÙ²È¡¢¾¾ËÜÆ»»Ò¤µ¤ó¡Ê91¡Ë¤¬ºîÉÊ¤ÎÁ°¤ÇÁÏºî¥À¥ó¥¹¡Ö¤½¤Î¸÷¤ÎÃæ¤Ø¡×¤ò±é¤¸¤¿¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÏºîÉÊ¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡Ö¥ª¡¼¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¹ß¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú°ÂÌ£¿­°ì¡Û