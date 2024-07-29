ÊÆÂçÅýÎÎ¡¢ºÇ¹âºÛ²þ³×¤òÄó¸À¡áÇ¤´üÀ©Æ³Æþ¤¬Ãì
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó»þ»ö¡ÛÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï£²£¹Æü¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤¬Æ±Æü±éÀâ¤·¡¢Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛ²þ³×¤òÄó¸À¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß½ª¿ÈÀ©¤ÎÈ½»ö¤ÎÇ¤´üÀ©Æ³Æþ¤¬Ãì¡£¼Â¸½¤Ë¸þ¤±µÄ²ñ¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡ºÇ¹âºÛ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤¬£³¿Í¤ÎÊÝ¼éÇÉÈ½»ö¤òÇ¤Ì¿¤·¤Æ£¹¿ÍÃæ£¶¿Í¤¬ÊÝ¼éÇÉ¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤ÏÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£²£²Ç¯¤Ë¤Ï¿Í¹©Ç¥¿±ÃæÀä¤Î·ûË¡¾å¤Î¸¢Íø¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤Ï£²£¹ÆüÉÕ¤Î´ó¹Æ¤Ç¡ÖÃ¯°ì¿Í¤È¤·¤ÆË¡¤Î¾å¤ËÎ©¤Ä¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£ÂçÅýÎÎ¤â¡¢ºÇ¹âºÛÈ½»ö¤â¤À¡×¤È»ØÅ¦¡££±£¹£´£·Ç¯¤Î·ûË¡²þÀµ¤ÇÂçÅýÎÎ¤ÎÇ¤´üÀ©¸Â¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ¹âºÛÈ½»ö¤âÇ¤´üÀ©¤È¤¹¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Äê¿ô£¹¿Í¤ÎÈ½»ö¤ò£²Ç¯¤´¤È¤Ë£±¿Í¤º¤Ä¸òÂå¤µ¤»¡¢£±£¸Ç¯¤ÎÇ¤´ü¤È¤¹¤ë¡£ºÇ¹âºÛÈ½»ö¤Î²á¾êÀÜÂÔµ¿ÏÇ¤ò¼õ¤±¡¢ÎÑÍýµ¬Äê¤ÎºöÄê¤âÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¹âºÛ¤¬ÂçÅýÎÎ¤ÎºßÇ¤Ãæ¤ÎÈÈºá¤òÌÈÀÕ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦µá¤á¤ë¡£ºÇ¹âºÛ¤¬º£·î¡¢£²£°Ç¯ÂçÅýÎÎÁª¤Î·ë²Ì¤òÊ¤¤½¤¦¤È¤·¤¿»ö·ï¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¡ÖÌÈÀÕÆÃ¸¢¡×¤òÍÆÇ§¤·¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£¡¡