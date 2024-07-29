【THE FOUNTAIN BOY（噴水小僧）】
7月29日 お披露目
場所：大阪駅西口「イノゲート大阪」1階
※「イノゲート大阪」は7月31日開業

　JR西日本の大阪駅 西側地区アートプロジェクト「WARP（WEST ART PROJECT）」の一環として大阪駅西口に開業する「イノゲート大阪」1階にて、荒木飛呂彦氏によるパブリックアート作品「THE FOUNTAIN BOY（噴水小僧）」がお披露目された。

　「THE FOUNTAIN BOY（噴水小僧）」は、荒木氏の原画を使用したステンドグラス作品。かつて大阪駅のシンボルとなっていた「噴水小僧」をテーマにしており、「ジョジョの奇妙な冒険」に登場するスタンドも7体描かれている。

(C)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険THE ANIMATION PROJECT