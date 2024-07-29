荒木飛呂彦氏によるパブリックアート「THE FOUNTAIN BOY（噴水小僧）」が「イノゲート大阪」1階に登場ッ！
【THE FOUNTAIN BOY（噴水小僧）】
7月29日 お披露目
場所：大阪駅西口「イノゲート大阪」1階
※「イノゲート大阪」は7月31日開業
(C)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険THE ANIMATION PROJECT
7月29日 お披露目
場所：大阪駅西口「イノゲート大阪」1階
※「イノゲート大阪」は7月31日開業
JR西日本の大阪駅 西側地区アートプロジェクト「WARP（WEST ART PROJECT）」の一環として大阪駅西口に開業する「イノゲート大阪」1階にて、荒木飛呂彦氏によるパブリックアート作品「THE FOUNTAIN BOY（噴水小僧）」がお披露目された。
「THE FOUNTAIN BOY（噴水小僧）」は、荒木氏の原画を使用したステンドグラス作品。かつて大阪駅のシンボルとなっていた「噴水小僧」をテーマにしており、「ジョジョの奇妙な冒険」に登場するスタンドも7体描かれている。
荒木飛呂彦先生によるパブリックアート『THE FOUNTAIN BOY（噴水小僧）』- ジョジョの奇妙な冒険 公式 (@araki_jojo) July 29, 2024
お披露目！
JR西日本の大阪駅 西側地区アートプロジェクト『WARP（WEST ART PROJECT）』。
その一環として、大阪駅西口に7/31(水)開業する「イノゲート大阪」１階に、荒木先生の作品が登場しました。… pic.twitter.com/Nm6QrZVq4F
(C)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険THE ANIMATION PROJECT