µîÇ¯¤ÎµÏ¿ÅªÂç±«¤Ç¡Ä½©ÅÄ»Ô¡¡80ÂåÃËÀ2¿Í¤ò¿·¤¿¤ËºÒ³²´ØÏ¢»à¤ËÇ§Äê¡¡¹ç¤ï¤»¤Æ4¿Í¤Ë
½©ÅÄ»Ô¤Ï¡¢µîÇ¯7·î¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Î¤¢¤È¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿80Âå¤ÎÃËÀ2¿Í¤ò¡¢¿·¤¿¤ËºÒ³²´ØÏ¢»à¤ËÇ§Äê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÒ³²´ØÏ¢»à¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ï¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ4¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿³ºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÒ³²´ØÏ¢»à¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬2¿Í¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄ»Ô¤¬ºÒ³²´ØÏ¢»à¤È¿·¤¿¤ËÇ§Äê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢80Âå¤ÎÃËÀ2¿Í¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á1¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»Ô¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤äÇ§Äê¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¸øÉ½¤·¡¢¤â¤¦1¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö°äÂ²¤Î°Õ¸þ¡×¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Ê¸½ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºÒ³²´ØÏ¢»à¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¿³ººµ¡´Ø¤Ï¡¢´¶À÷¾É¤ËÈ¼¤¦¸ÆµÛ´ï·Ï¤Î¼À´µ¤ÇÃËÀ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤ËÈ¼¤¦ºÒ³²´ØÏ¢»à¤ÈÇ§Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄ»Ô¤¬ºÒ³²´ØÏ¢»à¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ4¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ô¤Ï¡¢¿³ºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢2¿Í¤¬¡¢ºÒ³²´ØÏ¢»à¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç§Äê¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£