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©LAPONE GIRLS
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¢£½é²ó¸ÂÄêÈ×A(CD +DVD)
²Á³Ê:\1,727 (ÀÇÈ´) / \1,900 (ÀÇ¹þ)
CD:1. Hi-Five / 2. Cookie Party / 3. Our Diary
DVD:Hi-Five Making #1 (Jacket Shooting Behind)
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¢£½é²ó¸ÂÄêÈ×B(CD +DVD)
²Á³Ê:\1,727 (ÀÇÈ´) / \1,900 (ÀÇ¹þ)
CD:1. Hi-Five / 2. Cookie Party / 3. Our Diary
DVD:Hi-Five Making #2 (Cookie Party & Our Diary REC Behind)
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1. ±þÊçÃêÁª·ô (¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼) 1Ëç
2. ¥»¥ë¥«¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É1Ëç (½é²ó¸ÂÄêÈ×Bver.11¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ)
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¢£ÄÌ¾ïÈ×(CD ONLY)
²Á³Ê:\1,273 (ÀÇÈ´) / \1,400 (ÀÇ¹þ)
CD: 1. Hi-Five / 2. Cookie Party / 3. Our Diary
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1. ±þÊçÃêÁª·ô (¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼) 1Ëç
2. ¥»¥ë¥«¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É1Ëç (ÄÌ¾ïÈ×ver.11¼ïÎà¤«¤é1Ëç¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ)
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