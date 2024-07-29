Æþµï¶â¤Ï¡ÖºÇ¹â6²¯±ß¡×Ä¶¡¡Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤¬¿©»öÄó¶¡¡¡»°°æÉÔÆ°»º¡¢ËãÉÛ¤ÎÄ¶¹âµé¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ò¸ø³«
Æþµï¶â¤¬ºÇ¹â¤Ç6²¯±ß¡£¡ÖÄ¶¹âµé¡×¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¹âÁØ½»Âð¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¾å36³¬·ú¤Æ¤Î¡Ö¹âÎð¼Ô¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉÕ¤½»Âð¡×¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é¸«¤¨¤ëÉ÷·Ê¤Ï¡Ä
µ¼Ô
¡Ö¤³¤Á¤é33³¬¤Ë¤¢¤ëµï¼¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áë¤Î³°¤ò¸«¤ë¤ÈÅÔ¿´¤ò°ìË¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
Éô²°¤ÏÃ±¿ÈÍÑ¤«¤é2¿ÍÍÑ¤Þ¤Ç¤¢¤ï¤»¤Æ400¼¼¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ¤ÎÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉô²°¤È¶¦ÍÑÉôÊ¬¤Ë´éÇ§¾Ú¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤¬ËÉÙ¤Ê¶¦ÍÑ»ÜÀß¡£·úÊªÆâ¤Ë¤Ï¿åÃæ¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥×¡¼¥ë¤äÂçÍá¾ì¤¬´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ëã¿ý¤ä¥«¥é¥ª¥±¤ò³Ú¤·¤á¤ëÉô²°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¾å³¬ÉôÊ¬¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ç¤ÏËèÆü3¿©¡¢Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Î¥·¥§¥Õ¤¬ºî¤ë¿©»ö¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»°°æÉÔÆ°»º ¥·¥Ë¥¢¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹»ö¶ÈÉô¡¡ÊÆËÜ¸ü¤µ¤ó
¡Ö¡Ê´Ø¿´¤ò¼¨¤¹¤Î¤Ï¡Ë°ìÉô¾å¾ì´ë¶È¤ÎÌò°÷¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¢»ñ»º²È¡¢ÉÙÍµÁØ¤ÎÊý¡¹¤¬Â¿¤¤¡×
¤â¤Ã¤È¤â¹â³Û¤ÊÉô²°¤ÏÆþµï¶â¤¬¤ª¤è¤½6²¯2000Ëü±ß¡¢·î¡¹¤ÎÍøÍÑÎÁ¤Ï55Ëü±ß¡£ÆÈ¤ê¿È¤Î¿Í¤òÃæ¿´¤Ë4000·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ê¡¢400¼¼Ãæ¤ª¤è¤½180¼¼¤Ç·ÀÌó¤¬ºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿½»Âð¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤Î²ÃÂ®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜ¤Ï¡È½ª¤ÎÀ³²È¡É¤ÎÀ°È÷¤¬²ÝÂê¤À¤È¤·¤Æ¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð¤Î³ä¹ç¤òÁý¤ä¤¹Êý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¼ê¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼³Æ¼Ò¤â¼ûÍ×¤ò¼è¤ê¹þ¤â¤¦¤È¡¢³«È¯¤òÁê¼¡¤¤¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£