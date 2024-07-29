¥Ï¥Ê¥Õ¥µ¥Þ¥æ¡¢4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¿§ºÌ¡Ù¤ò10·î¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ö¤É¤ó¤Ê¿§¤âÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¥Ï¥Ê¥Õ¥µ¥Þ¥æ¤¬10·î2Æü¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¿§ºÌ¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡¥Ï¥Ê¥Õ¥µ¥Þ¥æ Æ°²è / ²èÁü
¼ýÏ¿¤ÏÁ´12¶Ê¡£TV¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø½Ü´¶LIVE ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö±É¸÷¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡×¡¢TVÈÖÁÈ¡Ø¥¦¥é¥Þ¥è¡ª¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤ÆTV²»³ÚÈÖÁÈ¡ØMusic House¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö½Õ¤ÈÌç½Ð¡×¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿´ûÈ¯¶Ê¤Û¤«¡¢Æ±4th¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¿§¤Î¡È³¨¤Î¶ñ¡É¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¿§¤òº®¤¼¤ë¤È¿·¤¿¤Ê¿§¤Ë¤Ê¤ë¡£
¿Í¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿§¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤«¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¿§¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¿ÍÀ¸¡£
¤É¤ó¤Ê¿§¤âÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤Ë¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¡×
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¿§ºÌ¡Ù
TKCA-75246¡¡2,800±ß(ÀÇ¹þ)
¢§CD¼ýÏ¿Í½Äê¶Ê
¡¦½Õ¤ÈÌç½Ð
¡¦±É¸÷¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ
¡¦¥¢¥¹¥Æ¥ê¥º¥à
¡¦Who am I
¡¦¥¨¥ê¥ó¥¸¥¦¥à
¡¦October
¡¦ºÌ¤ê¥¥ã¥ó¥Ð¥¹
¡¦Be Free
¡¦Í«¤µÀ²¤é¤·
¡¦À±¤¬¹ß¤ëÅÙ¤Ë¡¦¥È¥ê¥³
¡¦Darling I love you
¢¨¶Ê½çÌ¤Äê / Á´12¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
¢§Àè¹Ô¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö±É¸÷¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡×
2024Ç¯6·î7Æü(¶â)ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://tjc.lnk.to/TCwc1KIH
¢§Àè¹Ô¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö½Õ¤ÈÌç½Ð¡×
2024Ç¯3·î1Æü(¶â)ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://tjc.lnk.to/KTOOEbsH
¢£¥é¥¤¥Ö¡¿¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
8·î03Æü(ÅÚ)¡¡ÀõÁð²Ö·à¾ì
½Ð±é¡§Å·Ìî²Ö / ¤Ê¤Ê¤ß / ¶¶ÄÞ¤â¤â / ½é²» / ¥Ï¥Ê¥Õ¥µ¥Þ¥æ / Peco
8·î04Æü(Æü)¡¡ÀõÁð²Ö·à¾ì
open15:00 / start15:30
½Ð±é¡§¥«¥Î¥¨¥é¥Ê / ¤µ¤Á¤«¤¼¤¢¤¤Î / Î©²Ö°½¹á / HONEBONE / Ran / Leola
¢¨¥Ï¥Ê¥Õ¥µ¥Þ¥æ¤Î½Ð±é¤Ï8·î3Æü(ÅÚ)
¢§¡ãKawanishi 70th Anniversary Special Event¡ä
8·î11Æü(Æü)¡¡¥¢¥¹¥ÆÀîÀ¾1³¬¹¾ì
8·î12Æü(·î/½Ë)¡¡¥¢¥¹¥ÆÀîÀ¾1³¬¹¾ì
¢¨¥Ï¥Ê¥Õ¥µ¥Þ¥æ¤ÏÎ¾Æü¡¢²»³Ú¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð±éÍ½Äê
¢§¡ãKids¥¸¥ç¥Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2024¡ä
8·î24Æü(ÅÚ)¡¡¹âÄÐºåµÞ¥¹¥¯¥¨¥¢6³¬Â¿ÌÜÅª¥Û¡¼¥ë
¢¨¥Ï¥Ê¥Õ¥µ¥Þ¥æ¤Î½Ð±é¤Ï¡10:15¡Á / ¢11:30¡Á¤Î2¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÍ½Äê
¢§¡ã¤¿¤«¤Ä¤¤±¤ä¤¥Þ¥ë¥·¥§¡ä
8·î25Æü(Æü)¡¡´ØÀ¾Âç³Ø ¹âÄÐ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸
¢¨¥Ï¥Ê¥Õ¥µ¥Þ¥æ¤Î½Ð±é¤Ï13:15¡Á¤òÍ½Äê
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¥Ï¥Ê¥Õ¥µ¥Þ¥æ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTwitter
¢¡¥Ï¥Ê¥Õ¥µ¥Þ¥æ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¥Ï¥Ê¥Õ¥µ¥Þ¥æ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡¥Ï¥Ê¥Õ¥µ¥Þ¥æ ¥ì¡¼¥Ù¥ë¥µ¥¤¥È