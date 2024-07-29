BE:FIRST、2ndアルバムより“これまでの人生を讃える”リードトラック「Blissful」先行配信
BE:FIRSTが8月28日に発売する2ndアルバム『2:BE』より、リードトラック「Blissful」を8月12日に先行配信することを発表した。
「Blissful」は、これまでの人生を讃える一曲。これまでハードなトラックで世の中にインパクトを与えてきたBE:FIRSTだが、今作では装いを一変。
2000年代中頃のHIPHOPのフレーバーを充分に感じるZen（INIMI）のシンプル且つ心地の良いトラックの上で、これまでの道程が如何にハードな、ラフ且つタフな物であったか、だからこそ苦楽を共にした仲間と何も変わらずに過ごし成功を祝い合えるこの瞬間に価値があることを歌う。
「Blissful」
※8/12(月)〜各音楽配信サービスへアクセス可能
Lyrics : SKY-HI
Music : ZEN, LOAR, Akun, Sunny, MANATO, LEO, SKY-HI
Produced by SKY-HI, ZEN (INIMI), Akun (INIMI)
2ndアルバム『2:BE』
2024年8月28日リリース
特設サイト：https://befirst-sp.com/2BE/
購入：https://befirst.lnk.to/2BE
【AL+DVD2枚組(スマプラ対応)】LIVE盤
品番 : AVCD-63621/B〜C
価格 : \9,350 (税込) \8,500 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【AL+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤
品番 : AVCD-63622/B
価格 : \9,350 (税込) \8,500 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【AL+DVD(スマプラ対応)】MV盤
品番 : AVCD-63623/B
価格 : \4,950 (税込) \4,500 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【AL+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤
品番 : AVCD-63624/B
価格 : \4,950 (税込) \4,500 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【AL(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-63625
価格 : \3,630 (税込) \3,300 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【AL+DVD3枚組(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番 : AVC1-63626/B〜D
価格 : \14,300 (税込) \13,000 (税抜)
仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様
特典(ｺﾝﾃﾝﾂ) : スマプラフォト
特典(封入) : フォトブック
【AL+Blu-ray Disc2枚組(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番 : AVC1-63627/B〜C
価格 : \14,300 (税込) \13,000 (税抜)
仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様
特典(ｺﾝﾃﾝﾂ) : スマプラフォト
特典(封入) : フォトブック
【AL(スマプラ対応)】初回受注限定 BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズ
品番 : AVZ1-63628
価格 : \6,050 (税込) \5,500 (税抜)
仕様 : 紙ジャケット
特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
同梱 : 2:BE クリアボトル＋クリアステッカー (1枚)
［CD収録内容］（全品番共通）
01.Slogan
02.Masterplan
03.Boom Boom Back
日本テレビ系 「スッキリ」3月エンディングテーマ UHA味覚糖「カヌレット」2023CMソング
4.Guilty
5.Sapphire
6.Smile Again
ANESSA Global Campaign Song
7.Grow up
ユニリーバ・ジャパン60周年記念『#GROW_UP_YOURSELF』キャンペーンソング
8.Metamorphose
9.Genesis
10.Selfish
11.Bump Around
12.Hush-Hush (BE:FIRST X ATEEZ)
13.BE:0 -interlude-
14.Glorious
第102回全国高校サッカー選手権大会応援歌
15.Blissful
16.Mainstream
全16曲収録予定
［映像収録内容］（AVCD-63621/B〜C・AVCD-63622/B）
BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream”
2024.2.24 in Miyagi Sports Park General Gymnasium
1.Boom Boom Back
2.Milli-Billi
3.Move On
4.Be Free
5.Moment
6.Softly
7.SOS
8.Don't Wake Me Up
9.Spin!
10.Salvia
11.Grow Up
12.Smile Again
13.Shining One
14.BF is…
15.Brave Generation
16.Betrayal Game
17.Scream
18.Grateful Pain
19.Kick Start
20.Great Mistakes
21.Bye-Good-Bye
22.Message
23.Mainstream
［映像収録内容］（AVCD-63623/B・AVCD-63624/B）
1.Boom Boom Back -Music Video-
2.Smile Again -Music Video-
3.Mainstream -Music Video-
4.Masterplan -Music Video-
5.Glorious -Special Movie-
6. Hush-Hush -Music Video-
他、新曲のMusic Videoも収録予定
［映像収録内容］（AVC1-63626/B〜D・AVC1-63627/B〜C）
Music Video
1.Boom Boom Back -Music Video-
2.Smile Again -Music Video-
3.Mainstream -Music Video-
4.Masterplan -Music Video-
5.Glorious -Special Movie-
6. Hush-Hush -Music Video-
他、新曲のMusic Videoも収録予定
LIVE
BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream”
2024.2.24 in Miyagi Sports Park General Gymnasium
1.Boom Boom Back
2.Milli-Billi
3.Move On
4.Be Free
5.Moment
6.Softly
7.SOS
8.Don't Wake Me Up
9.Spin!
10.Salvia
11.Grow Up
12.Smile Again
13.Shining One
14.BF is…
15.Brave Generation
16.Betrayal Game
17.Scream
18.Grateful Pain
19.Kick Start
20.Great Mistakes
21.Bye-Good-Bye
22.Message
23.Mainstream
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