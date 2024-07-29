My Hair is Bad、Zepp公演対バンはELLEGARDEN、銀杏BOYZ、ストレイテナー、Nothing′s Carved In Stone、クリープハイプ
My Hair is Badが9月4日のZepp Hanedaを皮切りに、全26ヵ所28公演の全国ツアー＜ファイヤーホームランツアー＞を開催する。同ツアーより、東京、大阪、札幌、大阪、福岡の各地Zepp公演の対バンアーティストが発表になった。
◆My Hair is Bad 画像 / 動画
同ツアーは7月31日リリースのニューアルバム『ghosts』を引っ提げて行われるものだ。Zepp 5公演の対バンは、9月4日の東京・Zepp HanedaにELLEGARDEN、9月10日の愛知・Zepp Nagoyaに銀杏BOYZ、9月25日の北海道・Zepp Sapporoにストレイテナー、11月7日の大阪・Zepp Osaka Bayside公演にNothing's Carved In Stone、11月28日の福岡・Zepp Fukuokaにクリープハイプが出演する。各地ともMy Hair is Badが敬愛する先輩バンドとの対バンだ。
■＜My Hair is Bad「ファイヤーホームランツアー」＞
09月04日(水) 東京・Zepp Haneda
w/ ELLEGARDEN
09月10日(火) 愛知・Zepp Nagoya
w/ 銀杏BOYZ
09月22日(日) 北海道・北見 ONION HOLL
09月23日(月祝) 北海道・帯広 MEGA STONE
09月25日(水) 北海道・Zepp Sapporo
w/ ストレイテナー
09月27日(金) 北海道・函館 club COCOA
10月04日(金) 宮城・仙台 GIGS
10月05日(土) 福島・郡山 HIPSHOT JAPAN
10月19日(土) 広島・BLUE LIVE
10月21日(月) 鳥取・米子 AZTiC laughs
10月22日(火) 岡山・岡山 CRAZY MAMA KINGDOM
10月29日(火) 長野・CLUB JUNK BOX
11月04日(月祝) 香川・高松 festhalle
11月05日(火) 高知・CARAVAN SARY
11月07日(木) 大阪・Zepp Osaka Bayside
w/ Nothing's Carved In Stone
11月12日(火) 茨城・水戸 LIGHT HOUSE
11月25日(月) 熊本・Django
11月26日(火) 鹿児島・CAPARVO HALL
11月28日(木) 福岡・Zepp Fukuoka
w/ クリープハイプ
11月30日(土) 佐賀・GEILS
12月05日(木) 千葉・LOOK
12月09日(月) 静岡・UMBER
12月11日(水) 新潟・LOTS ※1日目
12月12日(木) 新潟・LOTS ※2日目
12月16日(月) 京都・MUSE
12月18日(水) 兵庫・神戸 太陽と虎
▼2025
01月04日(土) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ ※1日目
01月05日(日) 埼玉・さいたまスーパーアリーナ ※2日目
【アルバム『ghosts』購入者対象 チケット抽選応募シリアル封入】
先行受付：2024年8月7日(水)23:59まで
■6thアルバム『ghosts』
配信リンク：https://lnk.to/mhib_ghosts_ec
【初回限定盤(CD+DVD)】UPCH-29473 \4,800+tax
【通常盤(CD only)】UPCH-20673 \3,000+tax
▲初回限定盤
▲通常盤
▼CD収録内容
01. 一母八花
02. 鳩かもめ
03. 悲劇のヒロイン
04. 自由とヒステリー
05. あかり
06. 結婚しようよ
07. 太陽
08. ペガサス
09. ぶっこむ.com
10. 星に願いを
11. 猫の耳
12. 時代
13. 思い出をかけぬけて
▼DVD ※初回限定盤
＜My Hair is Bad 1st Full Album narimi Release Tour Final＞2015.03.07＠新潟・上越EARTH
・アフターアワー
・赤信号で止まること
・元彼氏として
・18歳よ
・教室とさよなら
・まだ、ほどけて
・夏が過ぎてく
・白熱灯、焼ける朝
・エゴイスト
・ディアウェンディ
・友達になりたい
・マイハッピーウェディング
・フロムナウオン
・最近のこと
・ドラマみたいだ
・彼氏として
・ふたり
・声
・優しさの行方
・月に群雲
・クリサンセマム
・エゴイスト
●チェーン店別特典
・TOWER RECORDS：ラバーリング
・HMV：缶バッジ
・TSUTAYA：缶ミラー
・楽天ブックス：リボンキーホルダー
・Amazon：メガジャケ
・UNIVERSAL MUSIC STORE：オリジナルミニメモ帳
・その他EC / 一般店：B2告知ポスター
■『My Hair is Bad POP-UP STORE』
営業時間：11:00〜20:00
場所：UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU 1F・3F
東京都渋谷区神宮前1-20-6
※JR山手線 原宿駅 竹下口 徒歩3分
取扱商品：商品ラインナップは後日発表
入場無料
※混雑状況により整理券を配布する場合がございます。
【注意事項】
※商品には購入制限がございます。商品により購入制限の数量は異なります。また、期間内でも商品が無くなり次第販売を終了いたします。
※転売目的でのご購入はお断りさせていただきます。
※ご購入後、不良品以外のお客様都合による返品・交換はお受けできません。お買い求めいただいた商品・数量・釣り銭等は必ずその場でご確認ください。
※商品不良の場合、お買い上げいただいた日を含めて1週間以内の商品に限り、良品との交換対応をさせていただきます。なお、お買い上げいただいた際のレシートが無い場合はお受けできません。
※お支払いは現金とクレジットカード・電子マネーをご利用いただけます(VISA・Masters・American Express・Discover・Diners・JCB・交通IC・ID・QUICPay・PayPay)。
※クレジット決済端末のネットワーク状況により、クレジットカード・電子マネー(VISA・Masters・American Express・Discover・Diners・JCB・交通IC・ID・QUICPay・PayPay)でのお支払いがご利用いただけない場合がございます。
その際には、現金でのお支払いをお願いさせていただく場合がございます。
（問）ユニバーサル ミュージック カスタマーサービス・センター 0570-044-088
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