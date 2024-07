今週の全米アルバム・チャート(Billboard 200)は、韓国のボーイズ・グループ、Stray Kidsの新ミニ・アルバム『ATE』が初登場で1位に輝いた。2022年リリースの『ODDINARY』『MAXIDENT』、2023年リリースの『ROCK-STAR』『5-STAR』に次ぐ5作目の全米1位となった。2位にはBTSのメンバー、JIMINの2作目のソロ・アルバム『MUSE』が初登場し、韓国のアーティストがトップ2を占めた。これは、Billboard 200チャート史上初だという。

