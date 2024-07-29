3³¬¤Þ¤Ç¤è¤¸ÅÐ¤Ã¤Æ¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤é¿¯Æþ¡Ä¿²¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤·¤è¤¦¥±¥¬¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç38ºÐÃË¤òÂáÊá¡¡·Ù»ëÄ£
¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÉô²°¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¿²¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç38ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎÀîºê¹äÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÀîºêÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢2024Ç¯5·î¤ÎÌ¤ÌÀ¡¢Åìµþ¡¦ÉÜÃæ»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç20Âå¤Î½÷À¤¬1¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë3³¬¤ÎÉô²°¤Þ¤Ç¤è¤¸ÅÐ¤Ã¤Æ¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤é¿¯Æþ¤·¡¢¿²¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö·ïÁ°¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤ò¤¦¤í¤Ä¤¯ÀîºêÍÆµ¿¼Ô¤Î»Ñ¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷À¤¬Äñ¹³¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÀîºêÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£