½÷À¤òÈø¹Ô¡¢Éô²°¤Ë¿¯Æþ¤«¡¡ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤ÄÃ×½ýÍÆµ¿¤Ç38ºÐÂáÊá
¡¡ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº1²Ý¤Ï29Æü¡¢ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾ÉÊÀî2¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢Àîºê¹äÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤òÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤ÄÃ×½ýÍÆµ¿¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¿Þ²ò¡ÛÀÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¡¡°ìÈÖÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡Ä
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï5·î6Æü¸áÁ°2»þ40Ê¬¤´¤í¡¢ÉÜÃæ»ÔÆâ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¿²¤Æ¤¤¤¿20Âå½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À¤ÏÄñ¹³¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢Î¾µÓ¤òÂÇËÐ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤ò¤·¤¿¡£ÀîºêÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀîºêÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼«Âð¤«¤éÌó20¥¥íÎ¥¤ì¤¿ÉÜÃæ»ÔÆâ¤Þ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ç°ÜÆ°¡£¶öÁ³¸«¤«¤±¤¿Èï³²½÷À¤òÈø¹Ô¤·¡¢3³¬¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤ÎÁë¤«¤é¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¡Ú¿û·ò¸ã¡Û