ヒュー・ジャックマンの筋肉を完全再現した『デッドプール＆ウルヴァリン』ウルヴァリンの新フィギュアが登場

映画『&ウルヴァリン』より、ヒュー・ジャックマンの屈強な筋肉を完全再現したウルヴァリンのフィギュアがホットトイズより登場する。

全高約31cm、30箇所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化。血がついた素顔のヘッドは眼球可動ギミックを搭載し、自由な視線変更によって、まるで生きているかのような存在感を醸し出すことが可能だ。皮膚の質感や皺、髭などを再現すべく、一つひとつハンドペイントによる塗装が施されている。

戦いの中で負った傷や血がついた屈強な上半身は、シリコン素材によって肩から腕までの関節をシームレスに造形。コスチュームは、着脱可能なTVAのロゴがあしらわれたネイビーのジャケット、ウェザリング加工で汚れが表現されたブルーとイエローのスーツなど、質感やディテールにこだわり、細部に至るまで精巧な仕上がり。ジャケットのジッパーは開閉ができる。

武器として、刀が付属。アクセサリーとして、バトルダメージ版のマスクが付属する。アダマンチウムの爪がついたものを含む多彩なハンドパーツを使用すれば、劇中のさまざまなアクションシーンを演出可能だ。台座は、TVAをモチーフにしたジオラマ仕様となっている。

2025年11月予定。50,000円(税込)/トイサピエンス予約価格:45,000円(税込)。

