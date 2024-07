劇場版最新作となる『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』が、いよいよ8月2日(金)から、全国公開される。この度本作の入場者プレゼントとなる【スペシャルコミック「僕のヒーローアカデミア Vol.Next」】の中から、堀越耕平先生が描き下ろした特別漫画の一部が公開された。『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)で連載中、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” は、”個性” と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久、通称 ”デク” が、社会を守り、”個性” を悪用する犯罪者 ”敵<ヴィラン>” に立ち向かう ”ヒーロー” になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語が展開するヒーローアクション。2014年7月の連載開始から今年2024年で記念すべき連載10周年を迎えた本作は、4月4日に発売された最新40巻までで、なんとコミックスシリーズ世界累計発行部数1億部を突破している人気作だ。

本作は2018年夏に劇場版・第1作目『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 〜2人の英雄〜』が公開され、興行収入17.2億円のスマッシュヒットを記録。さらにその翌年には劇場版・第2弾『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング』では前作を越える興行収入17.6億円、そして2021年に公開した劇場版・第3弾『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズミッション』は、前作対比約194%となる34.3億円の大大ヒットを記録。そんな右肩上がりの連続ヒットを続けている『ヒロアカ』の、ファン待望の最新作がこの夏3年ぶりにスクリーンに帰ってくる。劇場版第1弾から第3弾に続き、本作でも入場者プレゼントとしてスペシャルコミックの配布が、先日発表された。収録内容も<ジュリオ、アンナ、ダークマイトなど劇場版オリジナルキャラクターのデザイン原案や設定資料>、<堀越耕平先生×Vaundy対談>、<キャスト&スタッフのインタビュー>などなど前作を上回る超豪華な内容となっており、その中でも貴重な<堀越耕平先生 描き下ろし漫画>の一部が公開。今作の前日談で、1年A組メンバーが集まり ”個性” の特訓をしている中でのひとコマ。デクがA組メンバーの ”個性” を観察しノートに書き留めていたことを機に巻き起こる、賑やかな日常を切り取ったオリジナルストーリーとなっている。『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』は2024年8月2日(金)より全国公開。この小冊子でしか読めない、超貴重なオリジナル漫画にも乞うご期待。(C) 2024 「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 (C) 堀越耕平/集英社