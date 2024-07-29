¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Î¼Ö¤¬¿åË×¤·¤Ê¤¬¤é»ë»¡¡ÄËÌÄ«Á¯¤äÃæ¹ñ¤ÇÂç±«Èï³²È¯À¸¤·ÂùÎ®¤¬³¹¤ò°û¤ß¹þ¤à¡Ä15¿Í»àË´
¼Ö¤«¤é¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤¹¤Î¤ÏËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡ËÁí½ñµ¡£
¤½¤Î»ëÀþ¤Ï¡¢¤Ï¤ë¤«ÃÏÊ¿Àþ¤Î¤«¤Ê¤¿¤Ø¤È¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢²¿¤È¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤¬3Ê¬¤Î1¤Û¤É¿åË×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«Á¯Ãæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤Ï29ÆüÄ«¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢¶âÁí½ñµ¤¬ºÒ³²¸½¾ì¤òË¬¤ì»ÔÌ±¤Îµß½õ¤ò¸½ÃÏ»ØÆ³¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎºÒ³²¤È¤ÏµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë¤è¤ëÈï³²¡£
Ãæ¹ñ¤È¤Î¶³¦¤Ë¤¢¤ëÀî¡¢³ûÎÐ¹¾¡Ê¤ª¤¦¤ê¤ç¤¯¤³¤¦¡Ë¤¬ÈÅÍô¤·¡¢5000¿Í¤¬¸ÉÎ©¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤âÂç±«¤Ç¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÎ¦Éô¤Î¸ÐÆî¾Ê¤Ç¤ÏÂç±«¤ÇÃã¿§¤¯Âù¤Ã¤¿Àî¤¬ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÎ®¤ì¡¢¿åÎÌ¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤¿¥À¥à¤¬°ìµ¤¤ËÊüÎ®¡£
¤½¤·¤Æ¡¢³¹Á´ÂÎ¤¬¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸Ð¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¼Ö¤¬¿åË×¡¢¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤¬Æ°¤¤¤¿¤Þ¤ÞÈ¾Ê¬ÄÀ¤ó¤À¼Ö¤â¡£
»³´ÖÉô¤ÎÂ¼¤Ç¤Ï·úÊª¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í¤¬¡£
µß½õÂâ¤¬·ãÎ®¤Î¾å¤ò¥í¡¼¥×¤ÇÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Î®¤ì¤Ë¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦°ì¿Í°ì¿Íµß½Ð¡£
Âç±«¤Ï¡¢»³¤Î·Á¤âÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Êø¤ì¤¿ÅÚº½¤¬·úÊª¤òÄ¾·â¡£
ÂçÎÌ¤Î´ä¤äÌÚ¡¹¡¢¶Ê¤¬¤Ã¤¿Å´¹ü¤¬¾×·â¤Î¶¯¤µ¤òÊª¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¶î¤±ÉÕ¤±¤¿µß½õÂâ¤Ï»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¡£
¸ÐÆî¾Ê¤ÎÂ¼¤ÎÌ±½É¤¬Î®¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ìó20¿Í¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¶É¤¬µß½õ³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢15¿Í¤¬»àË´¤·6¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¸µµ¤¾Ý¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»³Êø¤ì¤Î¸½¾ìÉÕ¶á¤Î¹ß¿åÎÌ¤¬´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£