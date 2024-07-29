¥ß¥Ã¥¡¼¡ß¡Ö¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥Ý¡¼¥Æ¡¼¥¸¡×¥³¥é¥Ü¤ÎÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¤¬ÉÕÏ¿¡ª ¡ØGLOW¡Ù10·î¹æÈ¯Çä¤Ø
¡¡¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤È¡Ö¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥Ý¡¼¥Æ¡¼¥¸¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Ð¥Ã¥°¤¬ÉÕÏ¿¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ØGLOW¡Ù10·î¹æ¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤¬¡¢8·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¡£ÊõÅç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤¬3ËÜÆþ¤ë¡ª¡¡ÂçÍÆÎÌ¤Î¥³¥é¥Ü¡ÖÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¡×¤ÎÃæ¿È¡õ¾ÜºÙ
¢£¥¹¥Þ¥Û¥Ý¥·¥§¥Ã¥ÈÉÕ¤¤ÎÁý´©¹æ¤â
¡¡º£²ó¡ØGLOW¡Ù¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥Ý¡¼¥Æ¡¼¥¸¡×¤ÎË¥¤¤ÉÕ¤±¥í¥´¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡¢¥Þ¥Á¹¡õÂç¤¤á¤ÎÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤10·î¹æ¡£
¡¡1¡¥5L¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤¬3ËÜÆþ¤ë¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæÌÌ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥ß¾øÃå¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÊÝÎä¤¬²ÄÇ½¡£Ä¹¤á¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ËèÆü¤ÎÇã¤¤Êª¤ä½µËö¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤ÎºÝ¡¢¸ª³Ý¤±¤·¤Æ²ÙÊª¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤È¡Ö¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥Ý¡¼¥Æ¡¼¥¸¡×¤Î¥í¥´¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡È¤ª½Ð¤«¤±¥¹¥Þ¥Û¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¡É¤È¡È¥«¡¼¥É¡õ¥³¥¤¥óÆþ¤ì¡É¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿¡ØGLOW¡Ù10·î¹æÁý´©¤âÆ±ÆüÈ¯Çä¡£Á´¹ñ¤Î¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×Å¹ÊÞ¤È¡Ö¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¤À¡£
¡Ú¡Ö¡ØGLOW¡Ù10·î¹æ¡×³µÍ×¡Û
È¯ÇäÆü¡§8·î28Æü¡Ê¿å¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢ÊõÅç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤¬3ËÜÆþ¤ë¡ª¡¡ÂçÍÆÎÌ¤Î¥³¥é¥Ü¡ÖÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¡×¤ÎÃæ¿È¡õ¾ÜºÙ
¢£¥¹¥Þ¥Û¥Ý¥·¥§¥Ã¥ÈÉÕ¤¤ÎÁý´©¹æ¤â
¡¡º£²ó¡ØGLOW¡Ù¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥Ý¡¼¥Æ¡¼¥¸¡×¤ÎË¥¤¤ÉÕ¤±¥í¥´¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡¢¥Þ¥Á¹¡õÂç¤¤á¤ÎÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤10·î¹æ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤È¡Ö¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥Ý¡¼¥Æ¡¼¥¸¡×¤Î¥í¥´¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡È¤ª½Ð¤«¤±¥¹¥Þ¥Û¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¡É¤È¡È¥«¡¼¥É¡õ¥³¥¤¥óÆþ¤ì¡É¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿¡ØGLOW¡Ù10·î¹æÁý´©¤âÆ±ÆüÈ¯Çä¡£Á´¹ñ¤Î¡Ö¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×Å¹ÊÞ¤È¡Ö¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¤À¡£
¡Ú¡Ö¡ØGLOW¡Ù10·î¹æ¡×³µÍ×¡Û
È¯ÇäÆü¡§8·î28Æü¡Ê¿å¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢ÊõÅç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë