Åí·î¤Ê¤·¤³¡Ö¥Õ¥§¥ÁÍ×ÁÇ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î»£±Æ¡×¥¤¥Á¥´¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¨¤Ã¤Á¤À¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÅí·î¤Ê¤·¤³¡Ê28¡Ë¤¬29Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åí·î¤Ï¡ÖËÜÆü7¡¿29(·î)È¯Çä#DOLCE¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤é¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¡£¡ÖDOLCE¤Ç¤ÎÉ½»æ¤Ï3²óÌÜ¡ª¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Öº£²ó¤Ï¤¤¤Á¤´¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é±£¤ì¤¿¤ê¤Ï¤µ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥§¥ÁÍ×ÁÇ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤éÈþ¥Ð¥¹¥È¤ò¤Î¤¾¤«¤»¥¦¥¤¥ó¥¯¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥¤¥Á¥´¤¬Çò¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ä¿ÈÂÎ¤ËÈô¤Ó»¶¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ#¤Ê¤·¤Ã»Ò¤°¤é¤·¤Ç´¶ÁÛÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Á¤´¥°¥é¥Ó¥¢ÎÉ¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡×¡Ö¤¨¤Ã¤Á¤À¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£