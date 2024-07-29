½Ð»ºÄ¾¸å¤Ë¤½¤ÎÏÃ¡Ä¡© É×¤¬Äó°Æ¤¹¤ë°é»ù¤ò´Þ¤á¤¿¿·¤¿¤Ê¡ÖÈ¾Ê¬¥ë¡¼¥ë¡×¤È¤Ï¡ÚÈ¾Ê¬É× Vol.64¡Û
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
Æ±À³Ãæ¤ËÇ¥¿±¤¬¤ï¤«¤êÆþÀÒ¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¥Þ¥Á»Ò¤È¥Ö¥óÂÀ¡£¥Ö¥óÂÀ¤Î¡Ö²È»ö¤ÈÀ¸³èÈñ¤òÈ¾¡¹¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤ÏÆü¡¹¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¡¢¥Þ¥Á»Ò¤¬¤Ä¤ï¤ê¤Ç²È»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¼¹Ù¹¤ËÀÕ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÌµ¿¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥Á»Ò¤¬È¾Ê¬¥ë¡¼¥ë¤ò¤ä¤á¤¿¤¤¤È¥Ö¥óÂÀ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢Î¥º§¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë²æËý¤¹¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¥Þ¥Á»Ò¤Ï²È»ö¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢»º²Ê¤ÎÁ°¤Ç¶öÁ³ºÆ²ñ¤·¤¿¤Î¤ÏÆ±Î½¤Î¥ß¥Ê¥ß¡£¥Þ¥Á»Ò¤òÂà¿¦¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¸å¡¢¤¹¤°¤Ë¥ß¥Ê¥ß¤âÇ¥¿±¤·¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¥Þ¥Á»Ò¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¥ß¥Ê¥ß¤Ë¡Ö°ìÀ¸µö¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤À¤±ÅÁ¤¨¤ÆÎ©¤Áµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¢Âð¸å¡¢¤Õ¤È¥ß¥Ê¥ß¤ÎSNS¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Þ¥Á»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë°¸ý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶»¤¬°ú¤Îö¤«¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Áá¤¯¼«Î©¤·¤Ê¤¤¤ÈËÜÅö¤Ë¥À¥á¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¤½¤¦»×¤Ã¤¿¥Þ¥Á»Ò¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÎ¥º§¤¹¤ë¡×¤È·è°Õ¤·¡¢½Ð»º¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Æ±À³Ãæ¤ËÇ¥¿±¤¬¤ï¤«¤êÆþÀÒ¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¥Þ¥Á»Ò¤È¥Ö¥óÂÀ¡£¥Ö¥óÂÀ¤Î¡Ö²È»ö¤ÈÀ¸³èÈñ¤òÈ¾¡¹¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤ÏÆü¡¹¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¡¢¥Þ¥Á»Ò¤¬¤Ä¤ï¤ê¤Ç²È»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¼¹Ù¹¤ËÀÕ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÌµ¿¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥Á»Ò¤¬È¾Ê¬¥ë¡¼¥ë¤ò¤ä¤á¤¿¤¤¤È¥Ö¥óÂÀ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢Î¥º§¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë²æËý¤¹¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¥Þ¥Á»Ò¤Ï²È»ö¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢»º²Ê¤ÎÁ°¤Ç¶öÁ³ºÆ²ñ¤·¤¿¤Î¤ÏÆ±Î½¤Î¥ß¥Ê¥ß¡£¥Þ¥Á»Ò¤òÂà¿¦¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¸å¡¢¤¹¤°¤Ë¥ß¥Ê¥ß¤âÇ¥¿±¤·¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¥Þ¥Á»Ò¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¥ß¥Ê¥ß¤Ë¡Ö°ìÀ¸µö¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤À¤±ÅÁ¤¨¤ÆÎ©¤Áµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¢Âð¸å¡¢¤Õ¤È¥ß¥Ê¥ß¤ÎSNS¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Þ¥Á»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë°¸ý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶»¤¬°ú¤Îö¤«¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Áá¤¯¼«Î©¤·¤Ê¤¤¤ÈËÜÅö¤Ë¥À¥á¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¤½¤¦»×¤Ã¤¿¥Þ¥Á»Ò¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÎ¥º§¤¹¤ë¡×¤È·è°Õ¤·¡¢½Ð»º¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¥Ö¥óÂÀ¤Î»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡©
¢£¤ä¤Ï¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤É×
°ÊÁ°»Ò¤É¤â¤¬¹¥¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤é¤·¤¯¡¢°Õ³°¤Ë¤â»º¤Þ¤ì¤¿²æ¤¬»Ò¤Ë¥Ç¥ì¤ë¥Ö¥óÂÀ¡£
¤·¤«¤·½Ð»ºÄ¾¸å¤Î¥Þ¥Á»Ò¤Ë¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¤Î°ì¸À¤â¤Ê¤¯¡¢°é»ù¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿º£¸å¤ÎÈ¾Ê¬¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄó¼¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï»Å»ö¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤«¤é¡¢ÅÚÍËÆü¤À¤±°é»ù¤ò¤¹¤ë¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
²È»ö¤ÈÀ¸³èÈñ¤òÈ¾Ê¬¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¥Ö¥óÂÀ¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£Ê¿Åù¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï2¿Í¤ÎÉéÃ´¤òÈ¾Ê¬¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥óÂÀ¤ÎÍýÁÛ¤ò¥Þ¥Á»Ò¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°é»ù¤ÏÇ¯ÃæÌµµÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä¿·À¸»ù´ü¤Ï¾ï¤Ëµ¤¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£¥Þ¥Á»Ò¼«¿È¤â»º¸å¤ÎÂÎ¤òµÙ¤á¤ëÂç»ö¤Ê»þ´ü¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÂçÊÑ¤µ¤¬¥Ö¥óÂÀ¤Ë¤ÏÁ´¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
(¥Ä¥à¥Þ¥Þ)