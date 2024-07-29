¹â¹»À¸¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤¡Ö½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¹Ã»Ò±à¡×²¦ºÂÃ¥´ÔÌÜ»Ø¤·Ê³Æ®¡¡µÂ¹â½ñÆ»Éô¤Î²Æ¡ª¡Ö¤³¤ÎÉ®¤Ë´ê¤¤¤ò¤³¤á¤Æ¡×
¹â¹»À¸¤¬²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂç¤¤Ê»æ¤ËÊ¸»ú¤ä³¨¤ò½ñ¤¤¤ÆÉ½¸½ÎÏ¤Ê¤É¤ò¶¥¤¦¡Ö½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¹Ã»Ò±à¡×¤¬28Æü¡¢°¦É²¸©¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡È²¦ºÂÃ¥´Ô¡É¤ò·Ç¤²¤¿¾¾ËÜµÂ¥±ºê¹â¹»¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Î3°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ËÜµÂ¥±ºê¹â¹»½ñÆ»Éô¡¡Ä¹粼ÇµÌî»ÒÉôÄ¹
¡Ö²¦ºÂÃ¥´Ô Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°¦É²¸©»Í¹ñÃæ±û»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ø½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¹Ã»Ò±à¡Ù¡£¹â¹»À¸¤¬Âç¤¤Ê»æ¤Î¾å¤Ç½ñ¤ÎÈþ¤·¤µ¤È±éµ»¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Ê¤É¤ò¶¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯¡¢3°Ì¤À¤Ã¤¿µÂ¹â½ñÆ»Éô¤ÏÍ¥¾¡¡á¡È²¦ºÂÃ¥´Ô¡É¤òÌÜ»Ø¤·¡¢3Ç¯À¸21¿Í¤ÇºîÉÊ¤ò»Å¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æー¥Þ¤Ï¡Ø¼ê¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¡Ù¡£¿Í¤Î²¹¤â¤ê¤Ë¤Ï¿Í¤òµß¤¦ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎÉ®¤Ë´ê¤¤¤ò¤³¤á¤Æ¡×
ä¿½ñÂÎ¤ÇÂç¤¤¯½ñ¤¾å¤²¤¿Æü¡¹À§¹¥Æü¡£²¿µ¤¤Ê¤¤¤¤ç¤¦¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¹â¹»À¸¤é¤·¤¯É½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ì½Ö·üÌ¿¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Á´ÎÏ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£·ë²Ì¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Î3°Ì¡£²¦ºÂÃ¥´Ô¤Ï¤«¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾¾ËÜµÂ¥±ºê¹â¹»½ñÆ»Éô¡¡Ä¹粼ÇµÌî»ÒÉôÄ¹
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¤³¤ÎÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤ì¤¿¤³¤È¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Í¥¾¡¤ÏÄ»¼è¸©¤ÎÄ»¼è¾ëËÌ¹â¹»¤¬Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½àÍ¥¾¡¤Ï°ñ¾ë¸©¤Î¿å¸Í°ªÎÍ¹â¹»¤Ç¤·¤¿¡£
Á´¹ñ¤Î½ñÆ»Éô¤Ç2Ç¯À¸¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿Í¥¾¡¤Ø¤Î»×¤¤¡£µÂ¹â½ñÆ»Éô¤âÍèÇ¯¤Î²Æ¤ò¸«¿ø¤¨¤Þ¤¹¡£