UHD BD「フレンズ」

1000840211(品番) 33,000円 2024年9月25日発売

発売:ワーナー・ブラザース 販売:NBCユニバーサル

(c) 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

ワーナー ブラザースは、米国放送開始から30周年を記念して、人気コメディ番組「フレンズ」を4K Ultra HD Blu-ray版で発売する。全10シーズン・236話と20時間以上の映像特典を収録。価格は33,000円。

「フレンズ」は、1994年から2004年にかけて米NBCで放送された、全米No.1の伝説のシチュエーションコメディ。出演は、ジェニファー・アニストン(安達忍)、コートニー・コックス・アークエット(深見梨加)、リサ・クドロー(田中敦子)、マット・ルブランク(平田 広明)、マシュー・ペリー(水島裕)、デビッド・シュワイマー(牛山茂)。

今回発売する30周年記念のUHD BD版は、25周年記念ボックスに収録されていた全ての映像特典・オーディオコメンタリーに加えて、新たに2つの初収録コンテンツを含む20時間以上の映像特典を収録。

ワーナー・ブラザースのアーカイブに保管されている衣装・小道具・台本など思い出の品々をアーキビストが紹介する「フレンズ」お宝紹介のほか、7つのクイズに正解すると隠しボタンが出現する「フレンズ」クイズなど、ファン心をくすぐるコンテンツを追加した。

また初回仕様には、25周年記念ボックスにも収録された68ページ豪華ブックレットに加え、新たに6枚追加された30周年記念30枚ポストカードを封入した。

ディスクは全25枚で、内23枚が本編(UHD BD)、2枚がボーナスディスク(BD)となっている。

放送開始30周年と初UHD BDのリリースを記念して、期間限定POP UP STOREの開催と30周年記念オリジナルグッズの発売が決定。

POP UP STOREならびにオリジナルグッズ発売の詳細は、後日ワーナー海外ドラマシリーズの公式X(@WBTV̲JP)等で発表される予定。

【POP-UP STORE概要】

所在地:東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYA

期間:2024年9月13日(金)~9月29日(日)