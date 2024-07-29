¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤«¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡ª¤¢¤ï¤ä¡ÖÊüÁ÷»ö¸Î¡×¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤´¤ê²¡¤·¤ËNHK¤¬¡ÖÅ°Äì¹³Àï¡×¡ª
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜ¿Í¶â¥á¥À¥ëÂè£±¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÀÆ»48¥¥íµé¡¦³ÑÅÄ²Æ¼Â¤Î¥á¥À¥ë¼øÍ¿¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î»Ô¾¾ÌÏÍÍ¡Ö¥À¥ß¥¨ÊÁ¡×¤Î¥á¥À¥ë¥È¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥À¥ë¥È¥ì¡¼¤Î¤Û¤«¡¢Âç²ñ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤â¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥óÀ½¡¢¥á¥À¥ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¹âµéÊõ¾þ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥ç¡¼¥áÀ½¤È¡¢¤ä¤¿¤é¤È¡Ö¤ª¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤¬É¡¤Ë¤Ä¡ÄÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¡£
¡¡¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¤Ç¡¢¾¦¶È¸ÞÎØ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂç²ñ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ï¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤ä¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡¢¥¸¥Ð¥ó¥·¡¼¡¢¥·¥ç¡¼¥á¤ÎÂ¾¤Ë¹âµé¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Î¥É¥ó¡¦¥Ú¥ê¥Ë¥è¥ó¤Ê¤É¡¢70Ä¶¤Î¥Ö¥é¥ó¥É´ë¶È¤ò»±²¼¤Ë»ý¤Ä¥â¥¨¡¦¥Ø¥Í¥·¡¼¡¦¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡ÊLVMH¡Ë¤À¤«¤é¤À¡£³«²ñ¼°¤Ë»²Îó¤·¤¿VIP¤Ë¤Ï¡¢LVMH¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò´§¤¹¤ë¥â¥¨¡¦¥¨¡¦¥·¥ã¥ó¥É¥ó¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤¬¤Õ¤ë¤Þ¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂçº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö´ë¶ÈÌ¾¡×¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡×¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¸ø¶¦ÊüÁ÷NHK¤À¡£³«²ñ¼°¤ÎÀ»²Ð¥ê¥ì¡¼¤«¤é¤·¤Æ¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¹©Ë¼¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿À»²Ð¤Ï¡Ö¥À¥ß¥¨ÊÁ¡×¤Î¥È¡¼¥Á¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·ù¤é¤·¤¤±é½Ð¤Ë¡¢NHK¤Î¼Â¶·¤Ç¤Ï°ËÆ£·ÄÂÀ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¥±¡¼¥¹¡×¤òÏ¢¸Æ¡£
¡¡LVMH¤Î¥Ù¥ë¥Ê¡¼¥ë¡¦¥¢¥ë¥Î¡¼CEO¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÄ¹¼ÔÈÖÉÕ£±°Ì¡£Â¿ÍÍÀ¤ÀÊ¿Åù¤ÀÇî°¦¤À¤ÈåºÎï¤´¤È¤òÊÂ¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤È°®¤ê¤ÎÇò¿Í·Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍÅê»ñ²È¤À¤±¤¬À¤³¦Ãæ¤Î¥«¥Í¤ò¤«¤½¸¤á¤ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¶âËþ¼çµÁ¤È¾¦¶È¸ÞÎØ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÖLVMH¸ÞÎØ¡×¤Ë¹³¤¤¡¢°ÕÃÏ¤Ç¤â¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤È¸À¤ï¤Ê¤¤°ËÆ£¥¢¥Ê¤ËÇï¼ê³åºÓ¤òÁ÷¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤·¤Æ¤ä¥À¥ß¥¨ÊÁ¤ÈÁÐàú¤ò¤Ê¤¹¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤ÎÂåÉ½ÊÁ¥¢¥Ê¥°¥é¥à¤¬¡¢ÆüËÜÅÁÅý¤Î²ÈÌæ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¡£²ÈÌæ¤ä½ÀÆ»¤Ê¤ÉÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤Î¤ª³ô¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö²æ¤¬¤â¤Î¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¸ÞÎØ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¾Í¶¥µ»¤Î¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¡¢ÃË»Ò¥¨¥Ú¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¡¢´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¾õÂÖ¤Î²ÃÇ¼Æúµ±¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ËÜ²È¡¦½ÀÆ»¤â³ÑÅÄ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢66¥¥íµé¤Î°¤Éô°ìÆó»°¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ó¤Ë¤«¤±¤¿¡£¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤Ç¤â14ºÐ¤ÎµÈÂôÎø¤¬¶â¡¢15ºÐ¤ÎÀÖ´ÖÑÛ²»¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¼ä¤·¤¤Ìµ´ÑµÒ»î¹ç¤À¤Ã¤¿ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤À¤¬¡¢£³Ç¯Á°¤Î²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤Ë¡¢LVMH¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥á¥À¥ë¤òÂçÎÌ¤Ë»ý¤Áµ¢¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊÆá¿ÜÍ¥»Ò¡Ë