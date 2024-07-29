¼Ú¶â¤Þ¤ß¤ì·Ý¿Í¡ÖÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡×»³Åº´²¤¬¤µ¤é¤Ð¿¹ÅÄ¤«¤é600Ëü±ß¼Ú¤ê¤¿¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¤ëÍýÍ³¡×
¡¡Âç¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¹¥¤¤Ç¶âÁ¬ÌÌ¤Ë¤À¤é¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Çà¥¯¥º·Ý¿Íá¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤Î»³Åº´²¤À¡£
¡¡¤¢¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¡¢Æ±´ü¤ÇÃç¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¡ÖEXIT¡×¤Î¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤«¤é300Ëü±ß¤Î¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿»³Åº¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¤Î¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤«¤é¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼«Çò¡£¤½¤Î¶â³Û¤Ï¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤è¤êÂç¤¤¤¤³¤È¤Þ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼Ú¶â¤Þ¤ß¤ì¤Î»³Åº¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢À¤´Ö¤¬µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿¹ÅÄ¤«¤é¼Ú¤ê¤¿¡×¶â³Û¤ÎÁ´ËÆ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬£··î25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢Âß¤·¤Æ¤¤¤ë¿¹ÅÄ¼«¿È¤Î¸ý¤«¤é¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡²¿¤È¶â³Û¤Ï¡¢»³Åº¤¬¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ë¼Ú¤ê¤¿300Ëü±ß¤ÎÇÜ³Û¤È¤Ê¤ë600Ëü±ß¡£¿¹ÅÄ¤Ï¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÁí³Û¤Ç680Ëü±ß¤Û¤ÉÂß¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤ë¤Î¤¬»³Åº¤Ø¤Î600Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê¶â³Û¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È»ëÄ°¼Ô¤Ï¤Î¤±È¿¤ê¡¢·ÝÇ½µ¼Ô¤Ï¡Ö¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¥¯¥º¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀÇ¶â¤Ê¤É¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÇÁí³Û600Ëü±ß¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Î»³Åº¤Î¼ê»ý¤Á¤Ï560Ëü±ß¤Ç40Ëü±ß¤Û¤ÉÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÃ¯¤«¤Ë40Ëü±ß¼Ú¤ê¤ë¤Ê¤é¤Þ¤À¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬»³Åº¤Ï¡¢²¿¤ÈÉÔÂÊ¬¤Î40Ëü±ß¤ò¶¥Äú¤ÇÊäÅ¶¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢560Ëü±ß¤ò´Ý¤´¤È¤¹¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥¯¥º¤ò³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¿¹ÅÄ¤«¤é600Ëü±ßÁ´³Û¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡Ä¡×
¡¡Ê¹¤±¤ÐÊ¹¤¯¤Û¤ÉÆ±¾ð¤ÎÍ¾ÃÏ¤¹¤é¤Ê¤¤»³Åº¤À¤¬¡¢ÁêÊý¤Î»³ºê¥±¥¤¤Ë¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤º¼Ú¶â¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£Á°½Ð¤Î·ÝÇ½µ¼Ô¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö»³ºê¤Ï2020Ç¯¤ËÍî¸ì²È¤ÎÎ©ÀîÃÌ½§¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»³Åº¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¡¢»³ºê¤«¤é¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°ìÅÙ¤Ï400Ëü±ß¤Þ¤ÇËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¼Ú¶â¤ò22Ç¯¤Ë´°ºÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢º£Ç¯£²·î¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ç¡¢»³ºê¤¬»³Åº¤ËºÆ¤Ó¤ª¶â¤òÂß¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤Ç¤â¡Øº£¤Þ¤Ç¤ª¶â¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¡¢Âß¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¶â¤ÎÊÖºÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡ØLOEWE¡Ê¥í¥¨¥Ù¡Ë¡Ù¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·È¿¾Ê¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢¤½¤Î£²Æü¸å¤Ë¤Ï¡ØÀèÀ¸¡¢¤ª¶â¼Ú¤ê¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ù¤È¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤â¤Ï¤ä¡¢»³Åº¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¼Ú¶â¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÏÀäÂÐ¤ËÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡£
¡Ê¸¢ÅÄÎÏÌé¡Ë