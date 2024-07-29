¿·»þÂåAI PC¤Ä¤¤¤ËÆÏ¤¤¤¿¡£¡ÖHP OmniBook X14¡×¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼
¤³¤ó¤Ê¤ËPC¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¡£
¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤»¤º¤ËPC¥í¡¼¥«¥ë¤ÇAI¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖAI PC¡×¡£¤½¤ó¤Ê¿·¥«¥Æ¥´¥ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¼Ò¤¬Äê¤á¤¿Ž¢Copilot+ PCŽ£µ¬³Ê¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Ž¢HP OmniBook X 14Ž£¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥®¥ºÊÔ½¸Éô¤ËÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»×¤¤¤Ã¤¤ê»Å»ö¤Ç»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤è
º£²ó¤³¤ÎPC¤ò¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÔ½¸Éô¤¢¤ß¤È¤¦¡£Ìó1½µ´Ö¡¢¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤È»Å»ö¤Ç»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·»þÂå¤Î¡ÖAI PC¡×¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¤Î¤«¤ò¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó»î¤·¤¿µ¡Ç½¤Ï¼ç¤Ë¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦Copilot¥¡¼
¡¦¥é¥¤¥Ö¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¡Ê¼«Æ°»úËëµ¡Ç½¡Ë
¡¦Image Creator¡Ê¥Æ¥¥¹¥È¤«¤é¤Î²èÁüÀ¸À®¡Ë
¡¦Cocreator¡Ê¼êÉÁ¤¥¤¥é¥¹¥È¤«¤é¤Î²èÁüÀ¸À®¡Ë
¡¦Windows Studio Effects¡Ê¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Î²èÁü½èÍý¡Ë
¡¦Poly Camera Pro¡ÊHPÆÈ¼«¤Î¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Î²èÁü½èÍý¡Ë
¡¦HP AI Companion¡ÊHPÆÈ¼«¤ÎÈÆÍÑÅª¤ÊAI¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë
¼Â¤Ïº£²ó¡¢»öÁ°¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬ÊØÍø¤½¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¥º¥ì¤ë·ë²Ì¤Ë¡£¤¤¤ä¤¢¡¢¤µ¤¹¤¬¿·¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎPC¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÎÅ¸³«¤Ç¤¹¡£
Æ«´ï¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¤Ë¿·¤·¤¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿PC¡ÖHP OmniBook X 14Ž£¡¢¤½¤Î¿Ê²½¤ò¤¼¤ÒÆ°²è¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Source: HP