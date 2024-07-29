¹âÅÄ½ã¼¡¡ØÆî¤¯¤ó¤¬Îø¿Í!?¡ÙÂè3ÏÃ¤Ë½Ð±é·èÄê¡¡30Ç¯Á°¤Î¡ØÆî¤¯¤ó¤ÎÎø¿Í¡Ù¤Ç¤ÏÉðÅÄ¿¿¼£¤ÎÉã¿ÆÌò
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÈÓ¾Â°¦¤¬¼ç±é¤·¡¢FANTASTICS¤ÎÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÆî¤¯¤ó¤¬Îø¿Í!?¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤¬¤¢¤¹30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Âè3ÏÃ¤Ë¤Ï1994Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÆî¤¯¤ó¤ÎÎø¿Í¡Ù¤Ç¡¢ÉðÅÄ¿¿¼£±é¤¸¤ë¡ÈÆî¤¯¤ó¡É¤ÎÉã¿ÆÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¹âÅÄ½ã¼¡¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¤É¤¦¤·¤Æ¡©15¥»¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æî¤¯¤ó¡ÊÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡Ë
¡¡1987Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿ÆâÅÄ½ÕµÆ»á¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡ØÆî¤¯¤ó¤ÎÎø¿Í¡Ù¡ÊÀÄÎÓ¹©éº¼Ë´©¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç4ÅÙ¤â¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¤Ï1994Ç¯¤Ë¹â¶¶Í³Èþ»Ò¡õÉðÅÄ¿¿¼£¡¢2004Ç¯¤Ë¤Ï¿¼ÅÄ¶³»Ò¡õÆóµÜÏÂÌé¡¢¤È2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Æî¹ÀÇ·¡áÆî¤¯¤ó¡ÊÈ¬ÌÚ¡Ë¤¬15¥»¥ó¥Á¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Îø¿Í¡¦ËÙÀÚ¤Á¤è¤ß¡ÊÈÓ¾Â¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ëÃË½÷µÕÅ¾¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢1994Ç¯ÊüÁ÷¤Î¹â¶¶¡õÉðÅÄÈÇ¡ØÆî¤¯¤ó¤ÎÎø¿Í¡Ù¤Ç¤âµÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿²¬ÅÄØªÏÂ»á¡£30Ç¯±Û¤·¤Ë¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ØÆî¤¯¤ó¤¬Îø¿Í!?¡Ù¤ÇÉ®¤ò¼¹¤ê¡¢¤Ò¤È²Æ¤Î´Å¤¯¤Û¤í¶ì¤¤¥Û¡¼¥à¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤ò¤Ä¤à¤°¡£
¡¡¹âÅÄ¤¬º£ºî¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Á¤è¤ß¤¬ÄÌ¤¦³Ø¹»¤Î¸ÅÊ¸¤ÎÀèÀ¸¡£½Â¤á¤Î¸ÅÊ¸¤ÎÀèÀ¸¤Î¥À¥ó¥Ç¥£¤ÊÀ¼¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¡¢¾¯¤·Æñ¤·¤¤¼ø¶È¤Ï¤Ä¤¤¤Ä¤¤¿çËâ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢°ì½ï¤Ë³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æî¤¯¤ó¤Ï¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤Ä¤Þ¤ó¤Í¤§¡×¤È¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»Ñ¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤ËÀ¼¤À¤±Ê¹¤³¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¡¢¶µ¼¼¤Ë¤ÏÊÑ¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¡¢¤Á¤è¤ß¤ÏÂç¹²¤Æ¡£
¡ÚÂè3ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
15¥»¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Æî¤¯¤ó¤ò1¿Í¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¶»¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÇ¦¤Ð¤»¤Æ°ì½ï¤Ë³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Á¤è¤ß¡£Ä«¤«¤é¤´µ¡·ù¤Ë²È¤ò½Ð¤¿2¿Í¤ÎÁ°¤Ë¡¢Âç³Ø¥Ð¥¹¥±Éô¤Î¥³¡¼¥Á¤ÇÆî¤¯¤ó¤ËÌ©¤«¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ëÈþÎë¡ÊÉðÅÄÎèÆà¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£¡ÖÆî¤ò¤É¤³¤Ë±£¤·¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤ë¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¡×¤ÈÇ÷¤ëÈþÎë¤Ë¡¢¿¿¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤º¡¢¤¿¤ÀÌÛ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Á¤è¤ß¡£Æî¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÈþÎë¤Ë¡¢¤Á¤è¤ß¤Ï¡Ö¡ÊÆî¤¯¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡Ë¿®¤¸¤ÆÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡×¤È¤À¤±¸À¤¤»Ä¤¹¡£
ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤ÏÊú¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¼þ¤ê¤Ë¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²ñÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢²°¾å¤Ç°ì½ï¤Ë¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡Ä¤È¡¢Æî¤¯¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤Î³Ø¹»À¸³è¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤à¤Á¤è¤ß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æî¤¯¤ó¤ÎÍÎÉþ¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È¡¢¼ê·ÝÉô¤Þ¤ÇË¬¤ì¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿½µËö¡¢¤Á¤è¤ß¤ÈÆî¤¯¤ó¤ÏÍ·±àÃÏ¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤«¤â¤á¾¦Å¹³¹¤òÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯2¿Í¤ò¡¢¤Ê¤ó¤Èµ×»Ò¡á¥Á¥ã¥³¡Ê¼¼°æ¼¢¡Ë¤¬Êª±¢¤«¤éÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âç¹²¤Æ¤Ç¡ØÈþÍÆ¼¼¥¬¡¼¥Ù¥é¡Ù¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¥ã¥³¤Ï¡¢Éö¡ÊÌÚÂ¼²ÂÇµ¡Ë¤ÈÉ´¹ç»Ò¡Ê²Ã²ì¤Þ¤ê¤³¡Ë¤Ë¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤Æî¤¯¤ó¤¬¤Á¤è¤ß¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¿®ÂÀÏº¡ÊÉðÅÄ¿¿¼£¡Ë¤¬±Ä¤à¾Æ¤Ä»Å¹¡Ø¿®¿¿¡Ù¤Ë¡¢Æî¤¯¤ó¤ÎÉã¡¦À²¹¬¡ÊÂôÂ¼°ì¼ù¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£ËÙÀÚ²È¤ÎÌÌ¡¹¤â½¸¹ç¤·¡¢Æø¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢Æî¤¯¤ó¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Êì¡¦·°»Ò¡ÊÈ¬ÌÚ°¡´õ»Ò¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤ëÈëÌ©¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¤É¤¦¤·¤Æ¡©15¥»¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æî¤¯¤ó¡ÊÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡Ë
¡¡1987Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿ÆâÅÄ½ÕµÆ»á¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡ØÆî¤¯¤ó¤ÎÎø¿Í¡Ù¡ÊÀÄÎÓ¹©éº¼Ë´©¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç4ÅÙ¤â¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¤Ï1994Ç¯¤Ë¹â¶¶Í³Èþ»Ò¡õÉðÅÄ¿¿¼£¡¢2004Ç¯¤Ë¤Ï¿¼ÅÄ¶³»Ò¡õÆóµÜÏÂÌé¡¢¤È2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹âÅÄ¤¬º£ºî¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Á¤è¤ß¤¬ÄÌ¤¦³Ø¹»¤Î¸ÅÊ¸¤ÎÀèÀ¸¡£½Â¤á¤Î¸ÅÊ¸¤ÎÀèÀ¸¤Î¥À¥ó¥Ç¥£¤ÊÀ¼¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¡¢¾¯¤·Æñ¤·¤¤¼ø¶È¤Ï¤Ä¤¤¤Ä¤¤¿çËâ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢°ì½ï¤Ë³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æî¤¯¤ó¤Ï¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤Ä¤Þ¤ó¤Í¤§¡×¤È¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»Ñ¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤ËÀ¼¤À¤±Ê¹¤³¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¡¢¶µ¼¼¤Ë¤ÏÊÑ¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¡¢¤Á¤è¤ß¤ÏÂç¹²¤Æ¡£
¡ÚÂè3ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
15¥»¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Æî¤¯¤ó¤ò1¿Í¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¶»¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÇ¦¤Ð¤»¤Æ°ì½ï¤Ë³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Á¤è¤ß¡£Ä«¤«¤é¤´µ¡·ù¤Ë²È¤ò½Ð¤¿2¿Í¤ÎÁ°¤Ë¡¢Âç³Ø¥Ð¥¹¥±Éô¤Î¥³¡¼¥Á¤ÇÆî¤¯¤ó¤ËÌ©¤«¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ëÈþÎë¡ÊÉðÅÄÎèÆà¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£¡ÖÆî¤ò¤É¤³¤Ë±£¤·¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤ë¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¡×¤ÈÇ÷¤ëÈþÎë¤Ë¡¢¿¿¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤º¡¢¤¿¤ÀÌÛ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Á¤è¤ß¡£Æî¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÈþÎë¤Ë¡¢¤Á¤è¤ß¤Ï¡Ö¡ÊÆî¤¯¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡Ë¿®¤¸¤ÆÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡×¤È¤À¤±¸À¤¤»Ä¤¹¡£
ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤ÏÊú¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¼þ¤ê¤Ë¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²ñÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢²°¾å¤Ç°ì½ï¤Ë¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡Ä¤È¡¢Æî¤¯¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤Î³Ø¹»À¸³è¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤à¤Á¤è¤ß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æî¤¯¤ó¤ÎÍÎÉþ¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È¡¢¼ê·ÝÉô¤Þ¤ÇË¬¤ì¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿½µËö¡¢¤Á¤è¤ß¤ÈÆî¤¯¤ó¤ÏÍ·±àÃÏ¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤«¤â¤á¾¦Å¹³¹¤òÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯2¿Í¤ò¡¢¤Ê¤ó¤Èµ×»Ò¡á¥Á¥ã¥³¡Ê¼¼°æ¼¢¡Ë¤¬Êª±¢¤«¤éÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âç¹²¤Æ¤Ç¡ØÈþÍÆ¼¼¥¬¡¼¥Ù¥é¡Ù¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¥ã¥³¤Ï¡¢Éö¡ÊÌÚÂ¼²ÂÇµ¡Ë¤ÈÉ´¹ç»Ò¡Ê²Ã²ì¤Þ¤ê¤³¡Ë¤Ë¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤Æî¤¯¤ó¤¬¤Á¤è¤ß¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¿®ÂÀÏº¡ÊÉðÅÄ¿¿¼£¡Ë¤¬±Ä¤à¾Æ¤Ä»Å¹¡Ø¿®¿¿¡Ù¤Ë¡¢Æî¤¯¤ó¤ÎÉã¡¦À²¹¬¡ÊÂôÂ¼°ì¼ù¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£ËÙÀÚ²È¤ÎÌÌ¡¹¤â½¸¹ç¤·¡¢Æø¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢Æî¤¯¤ó¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Êì¡¦·°»Ò¡ÊÈ¬ÌÚ°¡´õ»Ò¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤ëÈëÌ©¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£