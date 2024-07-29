ÆÈ¼«¤Î¸÷¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ö·ò¸÷Íá¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬¿·È¯Çä¡ª
·ò¹¯¤ÈÈþ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó
¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó¤Ï¡¢7·î18Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó ·ò¸÷Íá¥Õ¥¡¥ó¡×¤ÎÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó ·ò¸÷Íá¥Õ¥¡¥ó¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó¤Î¸÷¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ö·ò¸÷Íá¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¡£
¸÷¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ö·ò¸÷Íá¡×¤È¤Ï¡¢ÆÈ¼«ÁÇºà¤Î¥á¥¿¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¥Ü¥ó¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥·¥ê¥³¡¼¥ó¤ä¼ù»é¤Ê¤É¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤ÇÊü¼Í¤µ¤ì¤ë¸÷¤Î¤³¤È¤Ç¡¢°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤ä¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥±¥¢¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾È¼ÍÉô°Ì¤Î¶ÚÆù¤ò¤Û¤°¤·¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¶ÚÆù¤¬¤Û¤°¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤·¤ï¡×¤òÇö¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤â´üÂÔ¤Ç¤¡¢·ò¹¯¤ÈÈþ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¸÷¡¦É÷ÎÌ¤È¤â¤Ë¶¯¤µ¤òÄ´À°¤Ç¤¤ÆÊØÍø
¥Õ¥¡¥ó¡¢LED ¥«¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó¤Î¿åÍÏ²½¥á¥¿¥ëµ»½Ñ¡Ö¥á¥¿¥Ã¥¯¥¹¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿ÁÇºà¡Ö¥á¥¿¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¥Ü¥ó¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¡×¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£
LED ¤«¤é¾È¼Í¤µ¤ì¤ë¸÷¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó¤Îµ»½Ñ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡Ö·ò¸÷Íá¡×¤Î¸÷¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¥«¥é¥À¤ÎÉÔÄ´¤äÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¡£
»ÈÍÑ¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿§¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤Ç¤¡¢¡Ö¼å¡¦Ãæ¡¦¶¯¡×¤Î3ÃÊ³¬¤ÇÌÀ¤ë¤µ¤òÄ´À°²ÄÇ½¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡Ö·ò¸÷Íá¡×¤Î¸÷¤À¤±¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¿¥¤¥à¤Ë¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¿´ÃÏ¤è¤¤É÷¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤ÆÃÄ§¤À¡£
É÷ÎÌ¤Ï¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤É÷¤«¤é¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÉ÷¤Þ¤Ç¡¢¹¥¤ß¤ä»ÈÍÑÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁªÂò²ÄÇ½¡£
¤Þ¤¿¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¼«Á³¤ÊÉ÷¤òºÆ¸½¤¹¤ë¡Ö¥ê¥º¥à¥â¡¼¥É¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¢¿²»þ¤äÃë¿²¤ÎºÝ¤Ë¤âºÇÅ¬¤À¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤â¥é¥¯¥é¥¯
¤Þ¤¿¡¢º¸±¦75ÅÙ¤Î¼«Æ°¼ó¿¶¤êµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢³ÑÅÙ¡¦¹â¤µÄ´Àá¤â²ÄÇ½¡£¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤ËÉ÷¤ò³È»¶¤µ¤»¡¢¸úÎ¨Åª¤ËÎÃ¤ò¤È¤ì¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó ·ò¸÷Íá¥Õ¥¡¥ó¡×¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÀß·×¤Ç¥³¡¼¥É¥ì¥¹»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á¡¢¼«Âð¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤ÉÃÖ¤¯¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º»È¤¤¾¡¼ê¤âÈ´·²¤À¡£
¥Õ¥¡¥óÉô¤òÂæºÂ¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿·ä´Ö¤Ë¼ýÇ¼²ÄÇ½¡£ÀìÍÑ¤Î¼ýÇ¼¥Ð¥ó¥ÉÉÕ¤¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤â¥é¥¯¥é¥¯¤À¡£
¥ê¥â¥³¥óÉÕ¤¤Ç¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¤â²÷Å¬¤ËÁàºî¤Ç¤¡¢É÷ÎÌÊÑ¹¹¤Î¤Û¤«¡¢¥¿¥¤¥Þ¡¼ÀßÄê¤ä¸÷ÎÌ¡¦¸÷¿§Ä´Àá¤â¥ê¥â¥³¥ó¤Ç¼«Í³¼«ºß¡£
¥½¥Õ¥¡¤ä¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¤ÇÁàºî¤Ç¤¤ë¡£¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ
¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó ·ò¸÷Íá¥Õ¥¡¥ó¡×¤Î²Á³Ê¤Ï38,500±ß(ÀÇ¹þ)¡£
½¼ÅÅ¼°¤Ç¥³¡¼¥É¥ì¥¹¤Î¤¿¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ÏÌó6¡Á7»þ´Ö¡¢1ÅÙ¤Î½¼ÅÅ¤ÇºÇÂç12»þ´Ö¤ÎÏ¢Â³»ÈÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ±¾¦ÉÊ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¶á¤¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£
¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤¸÷¤ÈÉ÷¤òÆÏ¤±¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó ·ò¸÷Íá¥Õ¥¡¥ó¡×¤Ç¡¢¤¯¤Ä¤í¤®¤Î¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.phiten.com
¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://www.phiten.com/shop
(´ÝËÜ¥Á¥ã»Ò)