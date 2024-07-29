¡¡°¦ÃÎ¸©ÊËÆî»Ô¤Ç7·î29Æü¡ÖÇò¤À¤·¤ÎÆü¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬³«¤«¤ì¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¡Ö°û¤àÇò¤À¤·¡×¤¬ÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÖÇò¤À¤·¤ÎÆü¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤ËÇò¤À¤·¤ò³«È¯¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¼·Ê¡¾úÂ¤¤¬¼«¼Ò¤Î¹©¾ì¤ÇËèÇ¯³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤ÎÅ´ÈÄ¤ÇßÖ¤á¤Æ¤¤¤ë¾Æ¤­¤½¤Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥½ー¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Çò¤À¤·¤Ç¤¹¡£

¡¡²ñ¾ì¤Ç¤ÏÎ®¤·¤½¤¦¤á¤ó¤ä¤«¤­É¹¤¬ÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÏÂÂÀ¸Ý¤Î¼Â±é¤â¤¢¤êÂ¿¤¯¤Î¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡29Æü¤Ï¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ²ñ¾ì¤ÇÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Çò¤À¤·¤ò»È¤Ã¤¿ÆÃÀ½¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£

¼·Ê¡¾úÂ¤¤Î¸¤ÄÍ¸µÍµ¼ÒÄ¹¡§
¡Ö¤³¤Á¤é¤¬°û¤àÇò¤À¤·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Çò¤À¤·¤òÉ¹¿å¤Ç16～18ÇÜ¤ËÇö¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×

¡¡¥ß¥Í¥é¥ë¤È±öÊ¬¤¬Ë­ÉÙ¤ÊÇò¤À¤·¤òÎä¤¿¤¤É¹¿å¤ÇÇö¤á¤Þ¤·¤¿¡£

Íè¾ìµÒ¡§
¡ÖÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ë¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´À¤ò¤«¤¤¤¿¤È¤­¤Ë¡¢±öÊ¬¤ÎÊäµë¤Ë¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

ÊÌ¤ÎÍè¾ìµÒ¡§
¡ÖÌµ¸Â¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡×