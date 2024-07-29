ËÌ³¤Æ»Ãæ±û¥Ð¥¹£±£²·î¤«¤éÃÍ¾å¤²¡¡½é¾è¤ê¤Ï200±ß¢Í240±ß¤Ë
ËÌ³¤Æ»Ãæ±û¥Ð¥¹¤Ï2024Ç¯7·î29Æü¡¢¾è¹ç¥Ð¥¹¤Î±¿ÄÂ¤ò²þÄê¤·¡¢ÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±¿ÄÂ¤ò²þÄê¤¹¤ë¤Î¤Ï2024Ç¯12·î1Æü¤Ç¡¢°ìÈÌ¾è¹ç¥Ð¥¹¡Ê57Ï©Àþ154·ÏÅý¡Ë¤È¶¨µÄ±¿ÄÂÂÐ¾ÝÏ©Àþ¡Ê89Ï©Àþ218·ÏÅý¡Ë¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
3·î27ÆüÉÕ¤ÇËÌ³¤Æ»±¿Í¢¶É¤Ë¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿±¿ÄÂ¤Î¾å¸ÂÊÑ¹¹¤¬Ç§²Ä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÂÐ±þ¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»Ãæ±û¥Ð¥¹¤Ë¤è¤ë¤ÈÊ¿¶Ñ²þÄêÎ¨¤ÏÌó20¡ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î±¿ÄÂ²þÄê¤Ë¤è¤ê¡¢½é¾è±¿ÄÂ¤Ï200±ß¤«¤é240±ß¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¡¦»¥ËÚ¢Î¶æÃÎ°Â¤Ï390±ß¡¡¡¦»¥ËÚ¢Î´äÆâ¤Ï400±ßÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»¥ËÚ»ÔÆâ¤Î°ìÆü¾è¼Ö·ô¤Ï150±ßÃÍ¾å¤²¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¹âÂ®¤Ï¤³¤À¤Æ¹æ¤ä¥¹¥¿ー¥é¥¤¥È¶üÏ©¹æ¡¢¹âÂ®¤ª¤¿¤ë¹æ¤Ê¤É¤Î¹âÂ®Ï©Àþ¤ä¡¢¾®Ã®»ÔÆâ¤Î¶Ñ°ì¶è´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï±¿ÄÂ¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ä¹Ìî,
ºßÂð°åÎÅ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
À¸²Ö,
»×¤¤¤ä¤ê,
½»Âð,
¹©¾ì,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
²£ÉÍ,
Ë¡Í×