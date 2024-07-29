¸µ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Á¤ÎÊÆÂ¼Íý»á¡¡´Ø¥á¥Ç¥£¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë³Ø±¡ÃæÅùÉô¤Î¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤¬·èÄê
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ÇÄ¹Ç¯¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¤·¤¿ÊÆÂ¼Íý»á¡Ê¤ª¤µ¤à¡á65¡Ë¤¬¡Ö´Ø¥á¥Ç¥£¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë³Ø±¡ÃæÅùÉô¡×¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬29Æü¡¢Àµ¼°¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£8·î1ÆüÉÕ¤Ç½¢Ç¤¤¹¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏºåµÞ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥×¥í11Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»281»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÄÌ»»¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¤ÏÂÇÎ¨¡¦266¡Ê203ÂÇ¿ô54°ÂÂÇ¡Ë¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢29ÂÇÅÀ¡£88Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸å¤Ï91Ç¯¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢²£ÉÍ¡Ê¸½DeNA¡Ë¡¢³ÚÅ·¤Ê¤É¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤òÂàÃÄ¤·¤¿¸å¤Î20Ç¯7·î¤«¤é¥Î¡¼¥¹¥¢¥¸¥¢ÂçÌÀºù¹â¡Ê½©ÅÄ¡Ë¤Î¥³¡¼¥Á¤ä¥Î¡¼¥¹¥¢¥¸¥¢Âç³Ø¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤ÏËÉÙ¡£Æ±³Ø±¡¤Ï¥×¥í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹â¹»¡¢Âç³Ø¤È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ç¤â»ØÆ³¼Ô¤òÌ³¤á¤¿Æ±»á¤Î¼êÏÓ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¤Î°éÀ®¤ËÎÏ¤òÃí¤°¡£