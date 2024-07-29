´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¯Í½ÁÛ¡¡28Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ËÇ®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤Ï163¿Í¡¡²áµî5Ç¯¤ÇºÇÂ¿¡¡ÂçÊ¬
ÂçÊ¬¸©Æâ¤Ï29Æü¤âÂçÊ¬»Ô¤ò´Þ¤à7¤Ä¤ÎÃÏÅÀ¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£30Æü°Ê¹ß¤âÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢°ú¤Â³¤Å°Äì¤·¤¿Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¯Í½ÁÛ¡¡28Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ËÇ®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤Ï163¿Í¡¡²áµî5Ç¯¤ÇºÇÂ¿¡¡ÂçÊ¬
29Æü¤Î¸©Æâ¤Ï¹âµ¤°µ¤Ë¤ª¤ª¤ï¤ì³ÆÃÏ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏË¸åÂçÌî»Ô¸¤»ô¤Ç37.8ÅÙ¡¢º´Çì»Ô±§ÌÜ¤Ç36.7ÅÙ¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ç35.1ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸©Æâ7¤Ä¤ÎÃÏÅÀ¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬»ÔÃæ¿´Éô¤Ç¤Ï¾¯¤·¤Ç¤â½ë¤µ¤ò¤·¤Î¤´¤¦¤ÈÊ®¿å¤Ç¿åÍ·¤Ó¤ò³Ú¤·¤à»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê³¹Æ¬¤Ç¡Ë¡Ö¤¢¤Äー¤¤¡£¥Ô¥Á¥ã¥Ô¥Á¥ã¤Î²»¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö½ë¤¹¤®¤ÆÊ®¿å¤Ë¥À¥¤¥Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ë¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ç¤É¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢28Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ËÇ®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï163¿Í¤Ç¡¢²áµî5Ç¯¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ï30Æü°Ê¹ß¤âÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÂçÊ¬ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤Î»ÈÍÑ¤ä¿åÊ¬Êäµë¤Ê¤ÉÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ÎÅ°Äì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£