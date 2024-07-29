¡ÖDMI¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¤½¤â¤½¤â¤³¤Î¸ÀÍÕÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡©¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖDMI¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ¹¤«¤Ê¤¤¡ÖDMI¡×¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
DMI¤È¤Ï¡ÖÊý¸þÀ»Ø¿ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¶¯¼å¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖDirectional Movement Index¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
DMI¤È¤Ï¡¢°ìÄê´ü´Ö¤Î³ô²Á¤Î¹âÃÍ¤È°ÂÃÍ¤òÎßÀÑÊ¿¶Ñ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¶¯¼å¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£
ÅöÆü¤Î¹âÃÍ°ÂÃÍ¤ÈÁ°Æü¤Î¹âÃÍ°ÂÃÍ¤òÈæ¤Ù¤Æ¤É¤Á¤é¤¬Âç¤¤¤¤«¤ò´ð½à¤Ë¡¢Áê¾ì¤Î¶¯¼å¤òÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø£Ó£Í£Â£ÃÆü¶½¾Ú·ô¡Ù