À¯ÉÜ¡¢25Ç¯ÅÙÍ½»»Í×µá´ð½à¤ò³ÕµÄÎ»²ò¡¡ÆÃÊÌÏÈ¤Ë4.2Ãû±ß
Takaya Yamaguchi
¡ÎÅìµþ¡¡£²£¹Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - À¯ÉÜ¤Ï£²£¹Æü¡¢£²£°£²£µÇ¯ÅÙÍ½»»¤Î³µ»»Í×µá´ð½à¤ò³ÕµÄÎ»²ò¤·¤¿¡£ºÛÎÌÅª·ÐÈñ¤äµÁÌ³Åª·ÐÈñ¤Îºï¸º¤òµá¤á¤ë°ìÊý¡¢£´¡¥£²Ãû±ß¤Î¡Ö½ÅÍ×À¯ºö¿ä¿ÊÏÈ¡×¤òÀßÄê¡£Êª²Á¹âÆÂÐºö¤äÄÂ¾å¤²¤Ë¸þ¤±¤¿»Üºö¤Ç¤Ï¡¢Í½»»¤Î¶â³Û¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤»ö¹àÍ×µá¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¡£
À¯ÉÜ¤Ï¡¢ÀÖ»úÂ³¤¤Î´ðÁÃÅªºâÀ¯¼ý»Ù¡Ê¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢£Ð£Â¡Ë¤ò£²£µÇ¯ÅÙ¤Ë¹õ»úÅ¾´¹¤µ¤»¤ëºâÀ¯ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Ç¯ÅÙÍ½»»¤ò¤É¤¦ÊÔÀ®¤¹¤ë¤«¤ÏÌÜÉ¸Ã£À®¤ÎÀ®ÈÝ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£
ÎëÌÚ½Ó°ìºâÌ³Áê¤ÏÆ±ÆüÍ¼¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¡ÖºÐ½Ð²þ³×ÅØÎÏ¤ò·ÑÂ³¤·¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÈºâÀ¯·òÁ´²½¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿Ê¤á¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¶âÍø¤¢¤ëÀ¤³¦¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¹ñºÄÈñ¤¬ËÄ¤é¤à¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÍ×µá³Û¤Ï£´Ç¯Ï¢Â³¤Ç£±£±£°Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤½¤¦¤À¡×¡Ê£Ó£Í£Â£ÃÆü¶½¾Ú·ô¤ÎµÜÁ°¹ÌÌé¥·¥Ë¥¢¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
³Æ¾ÊÄ£¤«¤é¤ÎÍ½»»Í×µá¤Ï£¸·îËö¤ËÄù¤áÀÚ¤ê¡¢Í½»»ÊÔÀ®ºî¶È¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¡£