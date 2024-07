【ワンダーフェスティバル 2024夏】開催日時:7月28日10時~17時会場:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料 当日券:4,000円

7月28日に幕張メッセで開催された、総合造形イベントの「ワンダーフェスティバル2024[夏]」。こちらの記事では、あみあみが出展している「あみあみホビーキャンプ」ブースで展示されていた「ダンジョン飯」や「ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~ 」、「ソフィーのアトリエ ~不思議な本の錬金術士~」といった作品のフィギュアをピックアップしてご紹介していく。

新海 天

QUADRATより発売予定のフィギュア「新海 天」のデコマスが、あみあみのブースで初公開された。こちらは、各章ごとに異なるキャラクターがヒロインを務める美少女ゲーム「9-nine-」より、2章の主人公である新海天を立体化したものである。

今回は、公式サイトに描かれているイラストを、そっくりそのままフィギュアで再現した作品に仕上げられている。キャラクターの原案を担当した和泉つばす氏の描く絶妙なスタイルが、リアルな世界に飛び出してきたかのようだ。

毛先に掛けてグラデーションが掛かった美しい髪や、上品な見た目の制服など、造形だけではなく色彩も美し。新海天が腰掛けている空が描かれたキューブ状のオブジェなど、しっかりとポイントを押さえた作りになっているところも嬉しい。

ダンジョン飯「マルシル」

アリスグリントより発売予定の、1/7スケールフィギュア「マルシル」。こちらは、アニメ化で一気に人気に火が付いた感のある「ダンジョン飯」より、ヒロインのマルシルを立体化したものだ。今回は魔術書を手に持ち、何か嬉しいそうに呪文を唱えるシーンが再現されており、これから一体何が起こるんだろうかと想像するだけでも楽しい気分にさせてくれる。

頭には、魔法使いらしい大きな帽子を被っており、普段とは少しだけ異なる印象になっているところも面白い。しかし、ハーフエルフらしい尖った長い耳や、編み込まれたヘアスタイルなど、キャラクターの特徴はしっかりと捉えられている。

マルシルの足元には、読みかけなのか中途半端に広げたまま置かれている本が置かれているほか、いくつもの書籍を束ねて椅子代わりにしているなど、こちらも作品の世界観のイメージ通りだ。

ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~ ライザリン・シュタウト 海の家ver.

あみあみより発売予定の、1/7スケールフィギュア「ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~ ライザリン・シュタウト 海の家ver.」。その原型が初展示されていた。こちらは、ゲームやアニメで展開されている「ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~」より、主人公のライザリン・シュタウトを立体化したものだ。

今回は、あみあみオリジナルの描き下ろしイラストをモチーフに再現されている。「海の家ver.」と付けられているように、水着姿のライザがビーチボールの上にまたがって座りながら、手に持ったパフェを頬張っている姿になっている。

首から提げた星形のアクセサリーや、ひらひらが付いたビキニ、上から羽織ったパーカーなど、小物類も含めて、しっかりと造形されている。また、ビキニ姿ということもあり、ライザのスタイルの良さもよくわかる仕上がりだ。

かぐや様は告らせたい-ファーストキッスは終わらない- 白銀圭

AMAKUNIより発売予定のフィギュア「かぐや様は告らせたい-ファーストキッスは終わらない- 白銀圭」の原型が、今回のイベントで初展示されていた。こちらは、原作のクリスマス編を描いたテレビスペシャル「ぐや様は告らせたい-ファーストキッスは終わらない-」より、主人公のひとりである白銀御行の妹・白銀圭を立体化したものだ。

しゅっとした立ち姿をした、こちらの白銀圭。頭にはトレードマークともいえるへバンドが付けられており、細かいデザインも含めてオリジナル通りに再現されいてる。まるでシスターのような白い制服も特徴的だが、こちらは細かいしわも含めて、素材感が良く出ている見事な造形だ。

顔の近くに手を近づけて何かを見つめるような表情など、全体的にしっとりとした雰囲気になっている。そうしたこともあってか、見ているだけでも心を癒やしてくれそうだ。

ソフィーのアトリエ ~不思議な本の錬金術士~ ソフィー・ノイエンミュラー 競泳水着Ver.

AMAKUNIより発売予定の「ソフィーのアトリエ ~不思議な本の錬金術士~ ソフィー・ノイエンミュラー 競泳水着Ver.」のデコマスが、今回のイベントで初展示されていた。こちらは、コーエーテクモゲームスのゲーム「ソフィーのアトリエ ~不思議な本の錬金術士~」に登場する主人公のソフィー・ノイエンミュラーを立体化したものだ。

今回は競泳水着を身にまとった姿で再現されており、夏らしい雰囲気満載の作品に仕上げられている。通常の水着とは異なり、おへそのラインがくっきりとわかるなど、ぴっちりとしたスタイルになっているところも魅力的だ。

上から羽織ったジャケットは、肩の辺りでずり落ちているなど、ややルーズなスタイルになっている。少し頬を赤らめながら、うっとりとこちらを見つめているようなソフィーの表情も素晴らしい。今すぐ手に入れたくなってしまうが、今後の続報にも期待しよう。

眞白かのん

Raise Dreamより発売予定のフィギュア「眞白かのん」の原型が、あみあみのブースで初公開された。こちらは、 天才アイドVTuberとして活躍している眞白かのんさんを立体化したものだ。スケールなどの詳細は明らかになっていないが、フィギュアの全高は130mmとなっている。

今回は、ビキニ姿になった眞白かのんさんが、大きめの浮き輪の上に座ってはしゃいでいるような姿で再現されている。ツインテールの長い髪や、ひらひら紐がたくさん付いた水着など、細かく造形された装飾品も多く全体的に賑やかな雰囲気になっている。

あどけなく見える表情も素晴らしく、いつまでも眺めていたくなる魅力がある。少し角度を変えると、いろいろと新しい発見があるところも楽しい。ファンならば、ぜひとも手に入れたいマストアイテムといえるのではないだろうか?

