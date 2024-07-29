¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂçÅýÎÎÁª¡¢½Ð¸ýÄ´ºº¤ÇÌîÅÞÍÍø¤â¸½¿¦¤¬¾¡Íø¡¡¼þÊÕ¹ñ¤¬·ë²Ìµ¿Ìä»ë¤ä¹³µÄ
¡¡ÆîÊÆ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¡¢½Ð¸ýÄ´ºº¤ÇÌîÅÞ¤Î¾¡Íø¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸½¿¦¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¼þÊÕ¹ñ¤«¤é·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçÅýÎÎÁªµó¤Ï¡¢¸½¿¦¤ÇÈ¿ÊÆº¸ÇÉ¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¡Ê61¡Ë¤¬ÆÀÉ¼Î¨51¡ó¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤ÈÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ö¼Â¾å°ìµ³ÂÇ¤Á¤ÎÁê¼ê¤À¤Ã¤¿ÌîÅÞ¤Î¥´¥ó¥µ¥ì¥¹»á¡Ê74¡Ë¤Ï44¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÄ´ºº²ñ¼Ò¤¬½Ð¤·¤¿½Ð¸ýÄ´ºº¤Ç¤Ï¥´¥ó¥¶¥ì¥¹»á¤ÎÆÀÉ¼Î¨¤¬65¡ó¤Ç¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Ï14¡ó¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÁªµó·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼þÊÕ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ö¥ê¥ó¥±¥ó¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï29Æü¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î°Õ»×¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÅêÉ¼·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ê¤Î¥Ü¥ê¥Ã¥ÁÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¸¡¾ÚÉÔ²ÄÇ½¤Ê½¸·×·ë²Ì¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤Û¤«¡¢¥Ú¥ë¡¼¤Î³°Áê¤Ï¡Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹ñÌ±¤Î°Õ»×¤Î¿¯³²¤òÍÆÇ§¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡CNN¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î¤Û¤«¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ä¥°¥¢¥Æ¥Þ¥é¡¢¥³¥¹¥¿¥ê¥«¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¹ñ¤Î¼óÇ¾¤¬·ë²Ì¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçÅýÎÎÁªµó¤Ï¡¢¸½¿¦¤ÇÈ¿ÊÆº¸ÇÉ¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¡Ê61¡Ë¤¬ÆÀÉ¼Î¨51¡ó¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤ÈÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ö¼Â¾å°ìµ³ÂÇ¤Á¤ÎÁê¼ê¤À¤Ã¤¿ÌîÅÞ¤Î¥´¥ó¥µ¥ì¥¹»á¡Ê74¡Ë¤Ï44¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÁªµó·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼þÊÕ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ö¥ê¥ó¥±¥ó¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï29Æü¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î°Õ»×¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÅêÉ¼·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ê¤Î¥Ü¥ê¥Ã¥ÁÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¸¡¾ÚÉÔ²ÄÇ½¤Ê½¸·×·ë²Ì¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤Û¤«¡¢¥Ú¥ë¡¼¤Î³°Áê¤Ï¡Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹ñÌ±¤Î°Õ»×¤Î¿¯³²¤òÍÆÇ§¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡CNN¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î¤Û¤«¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ä¥°¥¢¥Æ¥Þ¥é¡¢¥³¥¹¥¿¥ê¥«¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¹ñ¤Î¼óÇ¾¤¬·ë²Ì¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£