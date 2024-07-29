¡Ú¥Ø¥êÄÆÍî¡ÛÁà½Ä»Î¤âÀ°È÷»Î¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¡10²ó°Ê¾å¤ÎÍ·Í÷Èô¹Ô¤ò½ª¤¨¤Æº´²ì¤ËÌá¤ëÅÓÃæ¤Ë²¿¤¬¡¡¹ñ¤ÎÄ´ºº´±¤¬¸½ÃÏ¤ÇÄ´ºº¤ò³«»Ï¡¡¡¡Ê¡²¬
Ê¡²¬¸©ÌøÀî»Ô¤Ç28Æü¡¢ÇÀÃÏ¤Ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤¬ÄÆÍî¤·¡¢Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ¤Î±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº´±¤¬29Æü¸á¸å¡¢¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¡¢»ö¸Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÄ´ºº¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸µÌÚ´²¿Í¥Õ¥£ー¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿ー
¡Ö¸á¸å3»þ40Ê¬¤Ç¤¹¡£º£¡¢¹ñ¤Î±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº´±¤¬ÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤È¡¢»ö¸Î¸¶°ø¤ÎÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤Î»ö¸Î¤Ï28Æü¸á¸å4»þ¤¹¤®¡¢ÌøÀî»Ô¾¼ÆîÄ®¤ÎÇÀÃÏ¤Ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤¬ÄÆÍî¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÆÍî¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¨¥¹¡¦¥¸ー¡¦¥·ーº´²ì¹Ò¶õ¡×¤¬±¿¹Ò¤¹¤ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Ç¡¢50ºÐ¤ÎÃËÀÁà½Ä»Î¤È70ºÐ¤ÎÃËÀÀ°È÷»Î¤Î2¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸µÌÚ¥Õ¥£ー¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿ー
¡Ö¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤¬ÄÆÍî¤·¤¿¤Î¤Ï±ü¤ÎÈª¤Ç¤¹¤¬¡¢±ü¤ò¸«¤Þ¤¹¤È¡¢½»Âð¤¬¤¿¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌý¤¯¤µ¤¤½¤¤¤Ï¤·¤¿¡£²¼¼ê¤·¤¿¤éÉôÉÊ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤Æ¤â´í¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¡×
¡Ö»ö¸Î¤ÎµæÌÀ¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÂðÃÏ¤Î¾å¤òÈô¤Ö¾ì¹ç¤Ï½½Ê¬µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡×
¥¨¥¹¡¦¥¸ー¡¦¥·ーº´²ì¹Ò¶õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Ï28Æü¸áÁ°8»þ12Ê¬¤Ëº´²ì¶õ¹Á¤ò½ÐÈ¯¡£¸áÁ°8»þ35Ê¬¤ËÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô¤Î¥µー¥¥Ã¥È¾ì¤ËÅþÃå¤·¡¢10²ó°Ê¾å¡¢Í·Í÷Èô¹Ô¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸á¸å3»þ52Ê¬¤Ë¥µー¥¥Ã¥È¾ì¤òÎ¥Î¦¤·¡¢¸á¸å4»þ8Ê¬¤Ë¤ÏÁà½Ä»Î¤«¤é²ñ¼Ò¤Ë¡Ö¸á¸å4»þ15Ê¬¤Ëº´²ì¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤¹¤ë¡×¤ÈÌµÀþ¤ÇÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢Ï¢Íí¤ÏÅÓÀä¤¨¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤ÏÄÆÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÆÍî¤·¤¿µ¡ÂÎ¤Ï17Æü¡¢°ÂÁ´À¤Ê¤É¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëÇ¯¤Ë1²ó¤Î¹ñ¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î»þ¤Ë°Û¾ï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿28Æü¤ÎÈô¹ÔÁ°¤ÎÅÀ¸¡¤Ç¤â¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤É¤Î°Û¾ï¤ÎÊó¹ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Åë¾è°÷¤Ï¤È¤â¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¡¢Áà½Ä»Î¤ÎÁíÈô¹Ô»þ´Ö¤Ï1800»þ´Ö°Ê¾å¡¢À°È÷»Î¤Ë¤Ï46Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥¹¡¦¥¸ー¡¦¥·ーº´²ì¹Ò¶õ¤Ï¡Ö»ö¸Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ºßÄ´ººÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢»ö¸ÎÄ´ºº¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£