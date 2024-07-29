ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£±£´¡óÂæ¸åÈ¾¡¢Æü¶äÍø¾å¤²¤Ø¤Î»×ÏÇ

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡14.86¡¡5.35¡¡13.17¡¡6.93
1MO¡¡10.75¡¡4.86¡¡9.99¡¡5.99
3MO¡¡9.75¡¡5.25¡¡9.25¡¡6.30
6MO¡¡9.66¡¡5.81¡¡9.25¡¡6.91
9MO¡¡9.48¡¡6.04¡¡9.25¡¡7.18
1YR¡¡9.35¡¡6.26¡¡9.26¡¡7.40
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡13.80¡¡9.51¡¡6.98
1MO¡¡10.39¡¡8.58¡¡6.10
3MO¡¡9.73¡¡8.66¡¡6.23
6MO¡¡9.82¡¡9.17¡¡6.63
9MO¡¡9.83¡¡9.34¡¡6.74
1YR¡¡9.88¡¡9.49¡¡6.86
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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
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