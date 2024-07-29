Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤éÈ¾Ç¯¡¢ÈïºÒ¤·¤¿Áª¼ê¤é¤¬´¶¼Õ¤Î¥×¥ì¡¼¡¡ÀÐÀîÂç²ñ
¡¡Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢ÀÐÀîÂç²ñ¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¡¢ÀÐÀî¸©¹â¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¼çºÅ¡Ë¤Ï27Æü¡¢¾®¾¾ÂçÃ«¤¬3Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¡¢Ëë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÆÃ¤ËÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿±üÇ½ÅÐÃÏ°è¤Î6¹»¤âÃ±ÆÈ½Ð¾ì¤·¡¢44¥Á¡¼¥à¡Ê44¹»¡Ë¤¬Ç®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
»î¹ç¤ËÇÔ¤ì¡¢Áê¼ê¹»¤Î¹»²Î¤òÊ¹¤¯À±ÎÇ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á=2024Ç¯7·î27Æü¡¢ÀÐÀî¸©Î©Ìîµå¾ì¡¢¾®ºêàöÂÀ»£±Æ
¡¡¡ÖÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÀÐÀîÂç²ñ¤Ï11Æü¡¢¼·ÈøÅì±À¤Î¹â»³Úå¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÁª¼êÀëÀÀ¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£ÃÏ¿Ì¤«¤éÈ¾Ç¯°Ê¾å¤¬²á¤®¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÈòÆñÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ëÃæ¤Ç¤ÎÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¤Ï¡¢Éô¼¼Åï¤¬7·î¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄÌ¿å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊõÅÄ¡Ê¤Û¤¦¤À¡Ë°ì·Å¡Ê¤¤¤Ã¤±¤¤¡Ë¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡ÖÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¾®¾¾ÂçÃ«¤Ë½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¶å²ó¤Ë1ÅÀ¤ò¤«¤¨¤·¡¢¼¹Ç°¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¼Ú¤ê¤ÆÎý½¬¤·¤¿ÎØÅç¤Ï¡¢½éÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¸å¡¢ÈÓÅÄ¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤µ¡¼¤ä¤Ã¤µ¡¼¡ª¡×¤Èº×¤ê¤Î¤«¤±À¼¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÄÅÇÈ¤Ç¼«Âð¤¬Á´²õ¤·¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤ëÈÓÅÄ¤Ï14¿Í¤ÇÎ×¤ó¤Ç2¾¡¡£¶¯¹ë¡¦¶âÂô¤È¤Î3²óÀï¤ÇÀè¼èÅÀ¤òµó¤²¡¢·ëÂ«¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£ÌçÁ°¤Î±ö»ÎÃÈÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÏÈòÆñ½ê¤Ç¤ÎÆü¡¹¤Ç¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¬¤»¤À¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÌçÁ°¤Ï½é¤Î8¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ÌçÁ°¤òÇË¤Ã¤Æ6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¶âÂô³Ø±¡ÂçÉÕ¤Ï4»î¹ç¤Ç1¼ººö¤È·ø¤¤¼éÈ÷¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®¾¾ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ±ÎÇ¤Ï½ÉÅ¨¤À¤Ã¤¿¡£10Ç¯Á°¤Ë¤Ï¶å²óÎ¢¡¢8ÅÀº¹¤«¤éµÕÅ¾Éé¤±¡£2022Ç¯²Æ¤Ï·è¾¡¤Ç¡¢23Ç¯²Æ¤Ï½à·è¾¡¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â1ÅÀº¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡ÖÈà¤é¡Êº£¤ÎÁª¼ê¡Ë¤Ë¤ÏÈà¤é¤ÎÌîµå¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀ¾Ìîµ®Íµ´ÆÆÄ¤¬¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏ¤ËÂ¤ÎÉÕ¤¤¤¿»î¹ç±¿¤Ó¤ÇÀÐÀî¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿À±ÎÇ¤Ï¡¢ºò½©¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤òÀ©¤·¡¢º£½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤Ï4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ°ì¤ò¤á¤¶¤·¤¿²Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£°²È£¡Ê¤¢¤·¤µ¤³¡Ë¹¸ÂÀ¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¾®¾¾ÂçÃ«¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£ÅìÌîÃ£¡Ê¤¤¤¿¤ë¡Ë¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÈÊú¤¹ç¤¤¡¢Ì´¤òÂ÷¤·¤¿¡£¡Ê¾®ºêàöÂÀ¡Ë