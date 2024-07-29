　日本サッカー協会(JFA)は29日、8月8日から広島県で行われる「HiFA 平和祈念 2024 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」に臨むU-17日本代表メンバーを発表した。

　高体連からは鹿児島城西高FW大石脩斗、履正社高MF木村有磨、昌平高MF山口豪太、近大附高DF咲本大が選出され、山口は背番号10を背負う。

　大会では第1戦で広島ユース、第2戦で広島県高校選抜U-18、第3戦でU-17ウズベキスタン代表と対戦する。

■スタッフ

監督:朝岡隆蔵

コーチ:鈴木貴浩

GKコーチ:山岸範宏

フィジカルコーチ:小嶺肇之

フィジカルコーチ:芝田貴臣

テクニカルスタッフ:羽山温音　

■選手

▼GK

1 萩裕陽(名古屋U-18)

12 大亀司(横浜FCユース)

▼DF

3 秦樹(横浜FCユース)

16 小浦拓実(福岡U-18)

13 小澤有悟(磐田U-18)

2 森壮一朗(名古屋U-18)

20 咲本大(近大附高)

4 佃颯太(横浜FCユース)

▼MF

17 木村有磨(履正社高)

19 杉浦誠黎(湘南U-18)

10 山口豪太(昌平高)

18 土居佑至(清水ユース)

7 和田直哉(浦和ユース)

6 山本天翔(G大阪ユース)

8 福田武玖(徳島ユース)

5 今井健人(東京Vユース)

▼FW

15 末宗寛士郎(岡山U-18)

14 長疾風(鹿島ユース)

9 大石脩斗(鹿児島城西高)

11 中積爲(G大阪ユース)