背番号10は昌平高MF山口豪太…Balcom BMW CUPに臨むU-17日本代表メンバー発表!!
日本サッカー協会(JFA)は29日、8月8日から広島県で行われる「HiFA 平和祈念 2024 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」に臨むU-17日本代表メンバーを発表した。
高体連からは鹿児島城西高FW大石脩斗、履正社高MF木村有磨、昌平高MF山口豪太、近大附高DF咲本大が選出され、山口は背番号10を背負う。
大会では第1戦で広島ユース、第2戦で広島県高校選抜U-18、第3戦でU-17ウズベキスタン代表と対戦する。
■スタッフ
監督:朝岡隆蔵
コーチ:鈴木貴浩
GKコーチ:山岸範宏
フィジカルコーチ:小嶺肇之
フィジカルコーチ:芝田貴臣
テクニカルスタッフ:羽山温音
■選手
▼GK
1 萩裕陽(名古屋U-18)
12 大亀司(横浜FCユース)
▼DF
3 秦樹(横浜FCユース)
16 小浦拓実(福岡U-18)
13 小澤有悟(磐田U-18)
2 森壮一朗(名古屋U-18)
20 咲本大(近大附高)
4 佃颯太(横浜FCユース)
▼MF
17 木村有磨(履正社高)
19 杉浦誠黎(湘南U-18)
10 山口豪太(昌平高)
18 土居佑至(清水ユース)
7 和田直哉(浦和ユース)
6 山本天翔(G大阪ユース)
8 福田武玖(徳島ユース)
5 今井健人(東京Vユース)
▼FW
15 末宗寛士郎(岡山U-18)
14 長疾風(鹿島ユース)
9 大石脩斗(鹿児島城西高)
11 中積爲(G大阪ユース)
高体連からは鹿児島城西高FW大石脩斗、履正社高MF木村有磨、昌平高MF山口豪太、近大附高DF咲本大が選出され、山口は背番号10を背負う。
大会では第1戦で広島ユース、第2戦で広島県高校選抜U-18、第3戦でU-17ウズベキスタン代表と対戦する。
監督:朝岡隆蔵
コーチ:鈴木貴浩
GKコーチ:山岸範宏
フィジカルコーチ:小嶺肇之
フィジカルコーチ:芝田貴臣
テクニカルスタッフ:羽山温音
■選手
▼GK
1 萩裕陽(名古屋U-18)
12 大亀司(横浜FCユース)
▼DF
3 秦樹(横浜FCユース)
16 小浦拓実(福岡U-18)
13 小澤有悟(磐田U-18)
2 森壮一朗(名古屋U-18)
20 咲本大(近大附高)
4 佃颯太(横浜FCユース)
▼MF
17 木村有磨(履正社高)
19 杉浦誠黎(湘南U-18)
10 山口豪太(昌平高)
18 土居佑至(清水ユース)
7 和田直哉(浦和ユース)
6 山本天翔(G大阪ユース)
8 福田武玖(徳島ユース)
5 今井健人(東京Vユース)
▼FW
15 末宗寛士郎(岡山U-18)
14 長疾風(鹿島ユース)
9 大石脩斗(鹿児島城西高)
11 中積爲(G大阪ユース)