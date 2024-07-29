Èþ½÷¤Îµ¤¤ò°ú¤¯¤¿¤á¼Ö¤¤¤¹¤¬É¬Í×¤Ê¥Õ¥ê¤ò¡Ä49ºÐ¤Î¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¡ÈËÜÅö¤ÎÎø¡É¡¡¡Ö¹¬¤»¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¡¼¥Î¡×¤òºÎÅÀ¡ª
¡Ò¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥å¡¼¥º¥á¡¼¥«¡¼¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë49ºÐ¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ë¡Ê¥Ô¥¨¥ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥Õ¥¡¥ô¥£¡¼¥Î¡Ë¤Ï¡¢ÆÈ¿È¤Ç¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê½÷¤¿¤é¤·¤À¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢Ë´¤Êì¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÊì¤Î¼Ö¤¤¤¹¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÎÙ¤Ë±Û¤·¤Æ¤¤¿Èþ½÷¤¬°§»¢¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥Ë¤ò¼Ö¤¤¤¹¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢»ö¸Î¤Ç²¼È¾¿ÈÉÔ¿ï¤È¤Ê¤Ã¤¿»Ð¥¥¢¥é¡Ê¥ß¥ê¥¢¥à¡¦¥ì¥ª¡¼¥Í¡Ë¤Ë°ú¤¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡¡¥¥¢¥é¤Îµ¤¤ò°ú¤¯¤¿¤á¡¢¼Ö¤¤¤¹À¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤Á¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ë¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤´¶¾ð¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ò²òÀâ¡Ó
¡¡50ºÐ¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤¬¡¢ËÜÅö¤ÎÎø¤Ë½Ð²ñ¤¦¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡£2018Ç¯¤ÎÊ©±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ê¡¢±³¤Ä¤¤ÊÎø¡Ù¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¤³¤ì¤¬»ä¤Î¿ÍÀ¸Àß·×¡Ù¤Î¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥ß¥é¡¼¥Ë¡£113Ê¬¡£ÃæÌî¿é¡Ê¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡Ë
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù½÷¤¿¤é¤·¤ÎÃË¤¬¼Ö¥¤¥¹¤ÎÈþËÆ¤Î¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£·¿ÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¤À¤¬¥¹¥ó¥Ê¥ê¤È¾Ð¤¨¤¿¡£ÁÄÊìÌò½÷Í¥¤ËÃíÌÜ¡£¼Ç»³´´Ïº¡ÊËÝÌõ²È¡Ë
¡ú¡ú¡ú¡ù¡ùºî¤êÏÃ´¶¤¬ËþºÜ¤Ç¡¢¤´ÅÔ¹ç¼çµÁ¤ÎÅ¸³«¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤¬¡¢Ç»¤¤´é¤ÎÌò¼Ô¤Ë°¦ÕÈ¤¬¤¢¤ë¡£¥Æ¥ô¥§¡¼¥ì²Ï±è¤¤¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤ª¤Þ¤±¡£ºØÆ£°½»Ò¡Êºî²È¡Ë
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù³Ê¹¥ÎÉ¤µ¤Î°Ý»ý¤Ë·üÌ¿¤Ê½÷¤¿¤é¤·¤Î¼ç¿Í¸ø¡£Èþ¤·¤¯Àº×û¤Ê¥¥¢¥é¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Æ¿ÈÆ°¤¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ëÅ¸³«¤¬¾®µ¤Ì£¤¤¤¤¡£¿¹Ä¾¿Í¡Ê±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¡Ë
¡ú¡ú¡ù¡ù¡ùÊ©¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤«¤éÁ¡ºÙ¤µ¤òºï¤¤¤Ç¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê°Ë»ÅÍÍ¤Ë¡£Âç¤é¤«¤È¤â¸À¤¨¤ë¤¬¡¢¾Ð¤¤¤âÈþÃÌ¤ÎÀ¸À®¤â»¨Ì£¤¬Áý¤·¤¿°õ¾Ý¡£Æ¶¸ý°Í»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë
¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¹ÈÇ¤ÈÈæ³Ó¤»¤º¥¤¥¿¥ê¥¢¿Íµ¤¼Á¤Î¥é¥Ö¥³¥á¤È¤·¤ÆÌû¤·¤à¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤ÏÌµÍý¤ò´¶¤¸¤ë¡£
INFORMATION¥¢¥¤¥³¥ó
©2020 WILDSIDE-VISION DISTRIBUTION
¹¬¤»¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¡¼¥Î¡Ê°Ë¡Ë
7·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥·¥Í¥¹¥¤¥Ã¥Á¶äºÂ¡¢YEBISU GARDEN CINEMA¤Û¤«Á´¹ñ½ç¼¡¸ø³«
http://cdt.onlyhearts.co.jp/
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2024Ç¯8·î1Æü¹æ¡Ë