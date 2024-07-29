トニー・アイオミが、彼がプロデュースする香水の新作＜Deified＞の発売と共に、同名タイトルの新曲を公開した。

＜Deified＞は、イタリアの香水ブランドXerjoffと提携し2021年に発売された＜Monkey Special＞に続く2作目の香りで、アイオミは、＜Monkey Special＞を発表したときにも、インストゥルメンタルの新たな楽曲「Scent Of Dark」を公開していた。

今回の新曲「Deified」は、アイオミ（G）、彼の長年のコラボレーターMike Exeter（Key）、フィーダーのサポート・メンバーKarl Brazil（Dr）、ブラック・サバスのアルバム『Headless Cross』（1989年）のレコーディングに参加したローレンス・コットル（B）のラインナップで制作され、アイオミとExterがプロデュース。Ben Andrewがオーケストレーションを手掛けた。


アイオミは新曲について、「“Deified”は、“Scent Of Dark”以上にヘヴィで中世風の曲だ。声を加え、全体のサウンドを増強した」と、香水の新作については「前作（Monkey Special）が成功し、僕は本当に新たな香水にワクワクしている。僕と同じように、君らもDeifiedを気に入ってくれることを願っている」と、コメントしている。

Ako Suzuki