トニー・アイオミ、香水の新作の発売にあわせ新曲を公開
トニー・アイオミが、彼がプロデュースする香水の新作＜Deified＞の発売と共に、同名タイトルの新曲を公開した。
＜Deified＞は、イタリアの香水ブランドXerjoffと提携し2021年に発売された＜Monkey Special＞に続く2作目の香りで、アイオミは、＜Monkey Special＞を発表したときにも、インストゥルメンタルの新たな楽曲「Scent Of Dark」を公開していた。
アイオミは新曲について、「“Deified”は、“Scent Of Dark”以上にヘヴィで中世風の曲だ。声を加え、全体のサウンドを増強した」と、香水の新作については「前作（Monkey Special）が成功し、僕は本当に新たな香水にワクワクしている。僕と同じように、君らもDeifiedを気に入ってくれることを願っている」と、コメントしている。
Ako Suzuki
Deified, the dynamic new track by Tony Iommi and the intense scent of Tony Iommi Deified are brought to life with the official release of the brand-new music video! The animation tells of a profound and powerful story. Watch the full music video now: https://t.co/sFeJX8qyr7 pic.twitter.com/IOTVPa4Sdh— Tony Iommi (@tonyiommi) July 26, 2024