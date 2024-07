トニー・アイオミが、彼がプロデュースする香水の新作<Deified>の発売と共に、同名タイトルの新曲を公開した。<Deified>は、イタリアの香水ブランドXerjoffと提携し2021年に発売された<Monkey Special>に続く2作目の香りで、アイオミは、<Monkey Special>を発表したときにも、インストゥルメンタルの新たな楽曲「Scent Of Dark」を公開していた。

Deified, the dynamic new track by Tony Iommi and the intense scent of Tony Iommi Deified are brought to life with the official release of the brand-new music video! The animation tells of a profound and powerful story. Watch the full music video now: https://t.co/sFeJX8qyr7 pic.twitter.com/IOTVPa4Sdh