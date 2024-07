野外音楽イベント<RUSH BALL 2024>が8月31日および9月1日の2日間、大阪・泉大津フェニックスにて開催される。同フェスのタイムテーブルが発表となった。初日8月31日はオープニングアクトの梅田サイファーに続いて、cinema staffがトップを飾り、トリを[Alexandros]が務める。2日目9月1日のオープニングアクトはKUZIRA、w.o.d.がトップを飾り、大トリをSiMが務める。チケットは現在、一般発売中だ。

■<RUSH BALL 2024>



8月31日(土) 大阪・泉大津フェニックス9月01日(日) 大阪・泉大津フェニックスopen9:30 / start11:00▼8/31(土)出演アーティスト[Alexandros] / cinema staff / KANA-BOON / THE BAWDIES / 04 Limited Sazabys / 神はサイコロを振らない / キュウソネコカミ / クリープハイプ / マカロニえんぴつ / ヤングスキニー / 梅田サイファー(O.A)ATMC:Haze / Laura day romance / Q.I.S. / ZION / えんぷてい / ちゃくら / 超☆社会的サンダル / チョーキューメイ / にしな / (夜と) SAMPO▼9/01(日)出演アーティストCrossfaith / Dragon Ash / go!go!vanillas / Ken Yokoyama / PEOPLE 1 / Saucy Dog / SCAFULL KING / SiM / The BONEZ / w.o.d. / KUZIRA(O.A)ATMC:CENT / I's / Ivy to Fraudulent Game / Rhythmic Toy World / THE FOREVER YOUNG / The Ravens / カメレオン・ライム・ウーピーパイ / シンガーズハイ / 神聖かまってちゃん / トップシークレットマン▼チケット・一般(中学生以上):各日¥8,000・キッズチケット(小学生):各日¥3,000※通しチケットはありません。https://www.rushball.com