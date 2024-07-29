¡Ö·è¾¡Ä¾Á°¡¢Ç®ÅÄ¿ÀµÜ¤Î¤ª¼é¤ê¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤À¡×ÆüËÜ½÷À½é¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦Á°Èª½¨»Ò¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿°Û¼¡¸µ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡Ö°ìÈÖ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð³¤¤Ë¿ÈÅê¤²¤â¡×¡ÔÄ¹ÃË¤¬¸ì¤ë¡Õ
1936Ç¯¤Î¥Ù¥ë¥ê¥ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢200¥á¡¼¥È¥ëÊ¿±Ë¤®¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆüËÜ½é¤Î½÷»Ò¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Á°Èª½¨»Ò¡£NHK¤Î¥é¥¸¥ªÃæ·Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÁ°Èª¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡×¤Î¼Â¶·¤ÏÍÌ¾¤À¤¬¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¼Èà½÷¤Ï¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¤¿¡×¤Î¤«¡£Ä¹ÃË¤ÎÊ¼Æ£Àµ¿Ã»á¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢¡¢¡¢¡
¶ä¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â´¿·Þ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡Êì¡¦½¨»Ò¤Ï¡¢¥µ¥¤¥ó¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢É¬¤º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¿§»æ¤Ë¡ØÅØÎÏ¡Ù¤È¡Øº¬À¡Ù¤ÎÊ¸»ú¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Ï½ªÀ¸¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÂç»ö¤Ë¤·¡¢¿å¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ë¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Êì¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÃÏ¸µ¡¦ÏÂ²Î»³¤Îµª¤ÎÀî¤ÇÎý½¬¤ËÎå¤ß¡¢¾®³ØÀ¸¤Ç³ØÆ¸ÆüËÜµÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£Áá¤¯¤«¤éÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤«¤éÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿ÏÃ¤Ç°õ¾Ý¿¼¤¤¤Î¤¬¡Ö¿å¤ÎÃæ¤Ç´À¤ò¤«¤¯¡×¤³¤È¡£Ì¾¸Å²°¤Î¿ú»³½÷³Ø¹»¡Ê¸½¡¦¿ú»³½÷³Ø±à¡Ë¤ËÊÔÆþ¤·¤Æ¤«¤é¥³¡¼¥Á¤Ë¤½¤¦¶µ¤¨¹þ¤Þ¤ì¡¢1Æü1Ëü¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å±Ë¤°¤Ê¤É¡¢¿åÃæ¤Ç´À¤ò¤«¤¯¤Û¤É¤ÎÎý½¬¤òÆü²Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Á°Èª½¨»Ò¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡¡¾¼ÏÂ7¡Ê1932¡ËÇ¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢200¥á¡¼¥È¥ëÊ¿±Ë¤®¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Îý½¬¤ÎÀ®²Ì¤¬É½¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤âÆüËÜ¹ñÌ±¤«¤é¤Ï´¿·Þ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶â¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¥Ç¥Ë¥¹¤È¤Îº¹¤¬0.1ÉÃ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡Ö°ìÈÖ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡4Ç¯¸å¤Î¥Ù¥ë¥ê¥óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉé¤±¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¤Ï¤³¤¦Ï³¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥·¥Ù¥ê¥¢Å´Æ»¤Ç¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç»×¤Ã¤¿¡£µ¢¤ê¤Ï¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤òÄÌ¤ê¡¢Á¥¤ÇÆüËÜ¤Ëµ¢¤ë¡£¤â¤·¡¢°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð³¤¤Ë¿È¤òÅê¤²¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡¢¤È¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢·è¾¡¥ì¡¼¥¹¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢½Ð¹ñÁ°¤ËÇ®ÅÄ¿ÀµÜ¤Çµ§Åø¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ºÝ¤ËÄº¤¤¤¿¤ª¼é¤ê¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Û¤Éµ´µ¤Ç÷¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥É¥¤¥Ä¤Î¥²¥Í¥ó¥²¥ë¤È¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¥é¥¸¥ªÃæ·Ñ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¡£»Ä¤ê25¥á¡¼¥È¥ë¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢NHK¤Î²ÏÀ¾»°¾Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀ¼¤¬Ç®¤òÂÓ¤Ó¡ÖÁ°Èª¤¬¤ó¤Ð¤ì¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡×¤ÈÏ¢¸Æ¤¹¤ë¡£Êì¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê°ìÃå¤Ç¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡Ö¾¡¤Ã¤¿¡¢¾¡¤Ã¤¿¡¢¾¡¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£²ÏÀ¾¤µ¤ó¤Î¡¢±þ±ç¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸¡¹¤·¤¤¼Â¶·¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¿´¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í½÷À½é¤Î²÷µó¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ò¥È¥é¡¼ÁíÅý¤«¤é¤â¾Î¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÌ²ñ¤òµö¤µ¤ì¤¿Êì¤¬¡¢¸Þ¡¢Ï»¿Í¤Î¥Ê¥Á¥¹¿Æ±ÒÂâ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢²¿¤È¤â¶¯Îõ¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢µ¢¹ñÅÓÃæ¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤ä¥Ñ¥ê¤Ê¤É¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Î¥Ô¥é¥ß¥Ã¥ÉÁ°¤Ç¥é¥¯¥À¤Ë¾è¤Ã¤ÆµÇ°»£±Æ¤·¤¿Êì¤Î¾Ð´é¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿À¶¡¹¤·¤µ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡ÖÁ°Èª¤¬¤ó¤Ð¤ì¡×¤¬¡Ä
¡¡ÍâÇ¯¡¢¸å¤ËÆâ²Ê°å¤È¤Ê¤ëÉã¡¦Ê¼Æ£ÀµÉ§¤È·ëº§¤·¤Æ¶¥µ»¤Î°ìÀþ¤òÂà¤¡¢»ä¤ÈÄï¤ÎÀµ»þ¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢Êì¤ÏÆüËÜÃæ¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï³Ø¹»¤ËÂ³¡¹¤È¥×¡¼¥ë¤¬´°À®¤·¡¢¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÊì¤Ï¡Ö½é±Ë¤®¡×¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖÁ°Èª¤¬¤ó¤Ð¤ì¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥ì¥³¡¼¥É¡£³èÌö¤ÎÏÃ¤Ï¾®³Ø¹»¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢»ä¤âÀèÀ¸¤«¤é¡ÖÂ©»Ò¤ÎÊ¼Æ£¤¬ÆÉ¤á¡×¤ÈÏ¯ÆÉ¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤É¡¢¡ÖÁ°Èª¤¬¤ó¤Ð¤ì¡×¤ÏÎ®¹Ô¸ì¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¼èºà¤Ê¤É¤Ç¡¢ÍÄ¤¤Â©»Ò¤Õ¤¿¤ê¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÄ¹ÎÉÀî¤ò±Ë¤¤¤Ç²£ÃÇ¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤âÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²ÈÂ²4¿Í¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤ÏÊì¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Â¤é¤®¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Éã¤Î¿ÇÎÅ½ê¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µÙÆü¤Ë¤Ï¤è¤¯Î¹¹Ô¤Ë¤â½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤ÏÃÎÂ¿È¾Åç¤Ç¥¥ã¥ó¥×¡¢Åß¤Ï»Ö²ì¹â¸¶¤Ê¤É¤Ç¥¹¥¡¼¤ò³Ú¤·¤à¡£Î¹¹Ô¹¥¤¤ÊÉã¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢°¦¼Ö¤Î¥ë¥Î¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¿§¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Éã¤¬¾¼ÏÂ34Ç¯¤ËµÞÀÂ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤ËÊì¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¿´¤Ï»Å»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êì¹»¤Î¿ú»³½÷³Ø±à¤Ç¥³¡¼¥Á¤ò¤·¡¢¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¤Î¿å±Ë¶µ¼¼¤Ê¤ÉÀ¤Âå¤òÌä¤ï¤º»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿´¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¿å±Ë³¦È¯Å¸¤Î¤¿¤á¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤òÀ¼¹â¤Ë¶«¤Ö¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿å±Ë¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¾¼ÏÂ58Ç¯¤Ë¥×¡¼¥ëÆâ¤ÇÇ¾°î·ì¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡¢»ä¤â¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤¦¤â»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢ÅÝ¤ì¤¿¤Î¤¬¼«Âð¤äÏ©¾å¤Ê¤ÉÃÏÌÌ¤¬¸Ç¤¤¾ì½ê¤Ê¤é¡¢Ì¿¤Î´í¸±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¾×·â¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë¿å¤¬¡¢Êì¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È¡£ÉÂ¸å¤Ë¸å°ä¾É¤¬»Ä¤ê¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤Ç¤¢¤ëÅØÎÏ¤Èº¬À¤Ç¹îÉþ¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í½÷À½é¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡×¤Î¸ùÀÓ¤ò¼«Ëý¤²¤Ë¸ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸¬µõ¤ËÀ¸¤¤¿Êì¤Ï80ºÐ¤ÇÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¿å±Ë¤ËÊû¤²¤¿¿ÍÀ¸¡£Ê¼Æ£½¨»Ò¤Ï¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡¡ÅÄ¸ý¸µµÁ¡Ë
¢¡
ËÜµ»ö¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¡ÖÊ¸éº½Õ½© ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡ÖÁ°Èª½¨»Ò¡¡¿å¤ÎÃæ¤Ç´À¤ò¤«¤¯¡×¡Ë¡£¡ÖÊ¸éº½Õ½© ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂçÆÃ½¸¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯¤Î100¿Í¡¡·ãÆ°¤ÈÉü³èÊÔ¡×¤òÅ¸³«Ãæ¡£¾¼ÏÂ¤ÎËº¤ì¤¬¤¿¤¤¿ÍÊª100¿Í¤Î¡ÖËÜÅö¤Î»Ñ¡×¤ò¡¢°Õ³°¤ÊÃøÌ¾¿Í¡¢¿ÆÂ²¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾¼ÏÂÅ·¹Ä¡¡¤ä¡¢¸µµ¤¡©¡×µ×íîË®¾¼¡ÊµÁ±ù¡Ë
¡ÖµÜËÜ¾ï°ì¡¡ÅÚº´¸»»á¤ò¥¢¥Ë¥á¤Ë¡×ÎëÌÚÉÒÉ×
¡Ö°æÉúËðÆó¡¡¤¹¤²¤§¾®Àâ¡×Ä®ÅÄ¹¯
¡ÖÎÏÆ»»³¡¡²¶¤Î¾Ð´é¤ÏÀéÎ¾¤À¤í¡×ÅÄÃæ·É»Ò¡ÊºÊ¡Ë
¡Ö»°ÅçÍ³µªÉ×¡¡¤¢¤½¤³¤À¡¢¶õÈô¤Ö±ßÈ×¤À¡ª¡×²£ÈøÃéÂ§
¡ÖÃ¸Ã«¤Î¤ê»Ò¡¡¤¢¤ó¤¿µ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×À¶¿å¥¢¥¥é
¡ÖÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¡¡¶ÓÇ·²ð¤µ¤ó¤Î¸ý¹È¡×ÀÐ°æ¤Õ¤¯»Ò
¡ÊÊ¼Æ£ Àµ¿Ã¡¿Ê¸éº½Õ½© 2024Ç¯8·î¹æ¡Ë