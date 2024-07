ベルウクリエイティブは、チェックリストを基にセキュリティ体制を診断し、攻撃される可能性があるセキュリティ上の課題とリスクを評価し報告するサービス。

「ランサムウェアセキュリティ診断」を提供しています。

ベルウクリエイティブ「ランサムウェアセキュリティ診断」

■開発背景

近年、身代金を要求するマルウェア「ランサムウェア」の被害が深刻化しており、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「情報セキュリティ 10 大脅威」レポートではランサムウェアによる被害が4年連続で1位となっています。

このように、重要インフラや民間企業に多大な影響を与えるランサムウェアからの攻撃へ対策を講じる必要があります。

■サービス概要

名称:ランサムウェアセキュリティ診断(https://belue-c.jp/service1/ransomware/)

価格:800,000円〜

「ランサムウェアセキュリティ診断」サービスは、ベルウクリエイティブで長年培われた診断技術と組織面での情報セキュリティ監査、情報セキュリティコンサルティングのノウハウにより、ランサムウェアからの攻撃耐性を診断するサービスです。

これにより、組織としてランサムウェアからの耐性がどの程度なのか、また情報セキュリティ上の問題がどこにあるのかを把握することが可能です。

組織においてAPT型ランサムウェア攻撃の的とされる、ネットワーク、サーバ、クライアントに対して、攻撃を受ける可能性や攻撃を受けた場合の情報セキュリティ上の課題、リスクを示します。

※ランサムウェアセキュリティ診断は、約55項目の検査項目に基づき診断を実施します。

(参考基準:CISA、NIST)

■サービスフロー

1. サービスのお申し込み

2. ヒアリングシートの記入

3. 診断

4. 報告書の作成(診断後5営業日以内に送付)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 深刻化するランサムウェア被害を未然に防ぐ!ベルウクリエイティブ「ランサムウェアセキュリティ診断」 appeared first on Dtimes.