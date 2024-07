セントラル警備保障は、環境、社会、ガバナンス(ESG)の対応に優れた日本企業を選定する「FTSE Blossom Japan Sector Relative Index」の構成銘柄に初めて選定されました。

セントラル警備保障「FTSE Blossom Japan Sector Relative Index」構成銘柄選定

セントラル警備保障は、環境、社会、ガバナンス(ESG)の対応に優れた日本企業を選定する「FTSE Blossom Japan Sector Relative Index」の構成銘柄に初めて選定されました。

上記インデックスは、グローバルインデックスプロバイダーであるFTSE Russellから提供されているESG指数で、世界最大の年金基金である年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が最新のESGパッシブファンドのベンチマークとして採用するなど、投資における重要な判断基準として活用されています。

また、低炭素経済への移行を促進するため、特に温室効果ガス排出量の多い企業では、TPI経営品質スコアにより改善の取り組みが評価される企業のみを組み入れています。

CSPは、創業の理念「仕事を通じ社会に寄与する」「会社に関係するすべての人々の幸福を追求する」をあらゆることの基盤として事業を展開してきました。

私たちは、「すべての人々」の中に「未来の人々」も含まれていると捉え、サスティナビリティ経営を推進しています。

今回の選定は、この考え方と取り組みが認められたものであり、引き続き、現在もそして未来も人々の暮らしがともに幸福であるように、取り組みを深めていきます。

【参考リンク】

CSPのサスティナビリティの取り組み

(https://www.we-are-csp.co.jp/sustainability/)

FTSE Blossom Japan インデックス・シリーズ

(https://www.lseg.com/ja/ftse-russell/indices/blossom-japan)

